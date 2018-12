Nacque il 10 marzo del 1902 a San Pietro Mosezzo, piccolo comune del novarese, in una famiglia di modesti proprietari terrieri. Compiuti gli studi primari ...

Assolto ex sindaco di Ponsacco Alessandro Cicarelli: “Fatta giustizia”

Pubblicato il 17-12-2018

“I socialisti della Valdera – afferma in un nota Massimo Novi Coordinatore PSI Valdera – esprimono grande soddisfazione per l’assoluzione dell’ex sindaco di Ponsacco Alessandro Cicarelli, bravo amministratore oltre che persona per bene.

Si conclude così una spiacevole vicenda per l’ultimo sindaco eletto dal Partito Socialista Italiano che ha lasciato a Ponsacco un vivo esempio di buona amministrazione e che, ingiustamente, si trovava a dover subire accuse prive di fondamento.

Con i suoi tempi spesso troppo lunghi, la Magistratura ha accertato che Alessandro Cicarelli non aveva responsabilità né tanto meno aveva commesso reati.

I compagni socialisti si stringono a lui e riconoscono che almeno stavolta giustizia è stata fatta”.