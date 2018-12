Nacque il 10 marzo del 1902 a San Pietro Mosezzo, piccolo comune del novarese, in una famiglia di modesti proprietari terrieri. Compiuti gli studi primari ...

Ciao Giornalista Antonio Megalizzi, il reporter italiano ferito durante l'attentato di Strasburgo giornalista e figlio e fratello della nostra Europa. Penso che siamo davvero in un momento buio e terribile. ...

Serpeggia una situazione complicata e dai risvolti imprevedibili in Europa, ma quello che preoccupa di più è il menefreghismo più assoluto della classe dirigente di ...

Quel che mi sembra inverosimile é questo gioco alla contraffazione della realtà dei nostri governanti. Un misto di pressapochismo e di presa in giro, cogli ...

Credo nello stato di diritto. Ho sempre combattuto contro la pena di morte. Di più. Proprio in questi giorni la Toscana rievoca il deliberato del ...

Atto vandalico contro una sede PSI di Venezia

Pubblicato il 17-12-2018

Il PSI del Veneto esprime sdegno per l’atto vandalico commesso stanotte a Venezia dove dal muro antistante la sezione PSI della Giudecca è stata divelta e fatta scomparire la targa con il simbolo del partito.

Il PSI del Veneto esprime solidarietà ai compagni della Giudecca.

La storica sede PSI della Giudecca è senza dubbio una delle sezioni più attive del Veneto.

Proprio in questi giorni, inaugurata dal Segretario nazionale Nencini, era in svolgimento una mostra fotografica su “Gli anni belli del ’68”.

E’ evidente che l’attivismo politico del PSI ha disturbato qualcuno, qualcuno che ha voluto manifestare in modo antidemocratico il proprio pensiero.

Il PSI del Veneto è alquanto preoccupato per “l’aria che tira” in questo momento nella nostra regione. Purtroppo, come si leggeva pochi giorni fa su un quotidiano nazionale, il comportamento dell’attuale maggioranza che governa il Paese, sembra aver “sdoganato” atteggiamenti un tempo ritenuti ingiustificabili.

La destra governa anche i nostri territori e lo fa in maniera spesso arrogante, spesso provocatoria.

E’ il caso di Vicenza, dove il Consigliere comunale socialista Ennio Tosetto, unico eletto della “Lista Vinova”, è stato costretto ad inviare al Sindaco Rucco una lettera di protesta a seguito dell’ennesima provocazione di un Assessore di cui sono note le simpatie del ventennio. Non è la prima provocazione che avviene a Vicenza ed in Veneto, temiamo non sia l’ultima.

Il PSI del Veneto intende sollecitare i Parlamentari socialisti affinchè rivolgano al Ministro dell’Interno un interrogazione su quanto il Governo sta facendo o intenda fare per affrontare per tempo tali pericolosi segnali di decadenza sociale e civile.

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto