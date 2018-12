L’Auto elettrica inquina comunque

Pubblicato il 13-12-2018

L’auto elettrica sarà il veicolo del futuro? Lo è stato del passato: la prima auto elettrica fu realizzata nel 1835, precedendo di circa 65 anni l’invenzione del motore a scoppio. Il miglioramento delle batterie permise una sua reale diffusione negli anni successivi: nel 1899 le auto a trazione elettrica riuscirono a stabilire anche un importante record di velocità, quando il pilota belga Camille Jenatzy, a bordo della sua vettura speciale Jamais Contente, riuscì a toccare una media di oltre 100Km/h (105,88 per l’esattezza) nella gara di velocità sul Km lanciato, nel 1900 il 34% delle vetture circolanti a New York, Boston e Chicago erano a trazione elettrica. Un medico francese in un libro pubblicato nel 1900 intitolato “Fra 100 anni” aveva previsto che nel secolo successivo sarebbero circolate solo auto elettriche. La storia ha dimostrato che la previsione era errata, come peraltro tutte le altre riportate: Il cielo non è continuamente solcato da dirigibili e la gloria dell’auto elettrica non durò a lungo. La scarsa capacità di immagazzinamento dell’energia da parte delle batterie e il progresso tecnologico dei motori a combustione interna la relegarono ad un ruolo di nicchia. È arrivato ora, dopo circa 180 anni dalla sua invenzione, il momento della riscossa? A considerare per ovvio un futuro più o meno prossimo in cui l’auto elettrica soppianterà i veicoli con motore a scoppio si rischia di prendere la stessa cantonata del medico francese improvvisatosi veggente, genere in cui si sono dimostrati più bravi i romanzieri alla Giulio Verne con la loro fantasia e gli indovini alla Nostradamus con la loro furba vaghezza. A favore dell’auto elettrica si è schierato un certo ambientalismo che la considera non inquinante. Bisogna però considerare che esistono diverse forme di inquinamento.

Uno è rappresentato dall’anidrite carbonica, coinvolta nell’innalzamento della temperatura globale: è vero che l’auto elettrica non ne produce, ma l’estrazione del litio con cui sono costruite le sue batterie si e in quantità rilevanti. Se si tiene conto del riscaldamento globale non cambia nulla se la CO2 arriva dal traffico caotico delle città o dagli altipiani desertici della Bolivia ricchi di litio. Bisogna poi considerare in che modo viene prodotta l’energia elettrica: attualmente bruciando prevalentemente combustibili fossili. È possibile sostituirli con altre fonti di energia proprio mentre la ricarica di milioni di motori elettrici richiederebbe un notevole aumento di energia elettrica? Allo stato attuale no, se non ricorrendo ad un impiego massiccio di centrali nucleari. Il che creerebbe altri problemi.

Non è stato risolto, anzi neanche affrontato, lo smaltimento di milioni di batterie esauste contenenti vari inquinanti chimici. Per evitare di trovarcele sepolte nel terreno o buttate a mare sarebbe opportuno programmare un preciso piano che va dalla costruzione a cosa farne a fine ciclo, attualmente di circa 4 anni.

Le auto elettriche generano inquinamento elettromagnetico in quantità enorme, con schermature necessariamente inadeguate per evitare un eccessivo aumento del peso delle vetture, già penalizzato dai circa 500 kg delle batterie. Certo, gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche non sono paragonali a quelli delle radiazioni ionizzanti, ma non stati però ancora effettuati studi adeguati e approfonditi. Viaggiare per ore tutti i giorni in quella che è a tutti gli effetti una capsula elettromagnetica vuol diventare cavie di un fenomeno di cui non conosciamo gli effetti, soprattutto nei tempi lunghi.

Sono questi problemi e altri ancora da approfondire e affrontare con animo scientifico e non con spirito da tifoso, tanto meno con un emendamento ad una legge finanziaria.

Leo Alati