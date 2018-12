“Bandiere Nere, L’Isis a Fumetti”. Opera italiana di graphic journalism

Pubblicato il 14-12-2018

Sabato 15 dicembre, alle ore 17 il Paff! Palazzo Fumetto Arti Friuli di Pordenone ospita nel suo Auditorium (Villa Galvani) la presentazione di “Bandiere Nere, L’Isis a Fumetti”, la prima opera completamente italiana di graphic journalism (edizioni Signs Publishing). Una collana a fumetti dedicata alla nascita e all’evoluzione dell’Isis: un racconto per immagini dell’attuale terrorismo islamista.

Due i titoli che saranno presentati nel corso della manifestazione, organizzata dal Paff! con il patrocinio di Comune di Pordenone, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG.

Il primo volume è “La Culla del Terrore – L’odio in nome di Allah diventa Stato” che viene raccontato dai due autori, Toni Capuozzo e Armando Mìron Polacco; il secondo “Sangue di Siria – L’assedio di Maaloula e la caccia ai cristiani”, presentato da Gian Micallesin e Adriano Fruch.

Uno dei più noti e riconosciuti giornalisti di guerra, Toni Capuozzo, ne “La culla del Terrore – L’odio in nome di Allah diventa Stato” racconta in prima persona la nascita del terrore in nome di Allah, in un’opera a fumetti in bilico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il resoconto storico degli ultimi anni e l’autobiografia. L’opera è commentata dalle opere disegnate da Armando Miron Polacco e impreziosita dalla presenza di diverse fotografie di Capuozzo inserite al’interno delle tavole disegnate, e da numerosi articoli e lettere dal fronte del celebre giornalista italiano.

Toni Capuozzo è nato a Palmanova, Udine, nel 1948. Laureato in sociologia all’Università di Trento, diventa giornalista professionista nel 1983. Scrive per Reporter e per i periodici Epoca e Panorama mese. Vicedirettore del TG5 e conduttore della trasmissione giornalistica settimanale Terra!. Inviato di guerra per diverse testate giornalistiche televisive, ha seguito i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan, in Iraq.

Armando Miron Polacco è nato a Trieste nel 1993. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Trieste, si iscrive alla “Scuola Internazionale di Comics” di Padova. La “Culla del Terrore” di cui ha realizzato disegni e colori, è il suo debutto editoriale.

“Sangue di Siria – L’assedio di Maaloula e la caccia ai cristiani” viene introdotto da Gian Micalesin, autore del testo e Adriano Fruch che firma le tavole disegnate. Gian Micalessin, nel mezzo dell’azione, racconta la crisi siriana, cosa significhi stare dalla parte dei “cattivi”, la battaglia di Maaloula (la perla cristiana caduta in mano jihadista), l’arrivo dei russi per sostenere il presidente Assad contro il terrore delle bandiere nere del Califfato.

Gian Micalessin, inviato di guerra fin dall’inizio degli anni Ottanta, segue i mujaheddin afgani che combattono l’occupazione sovietica, poi realizza documentari e reportage dalle principali aree di crisi e di conflitto del mondo (Iraq, balcani, Algeria, Ruanda, Zaire, Cecenia). Dalla fine degli anni Novanta segue particolarmente l’area mediorientale (conflitto israelo-palestinese, Iran) e, più recentemente, la nascita dell’Isis e le sue aree di influenza. Ha scritto diversi libri, vinto alcuni premi giornalistici. Attualmente è inviato di guerra ed editorialista de Il Giornale.

Adriano Fruch, dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Comics di Roma, nel 2016 inizia la prima collaborazione con la casa editrice francese “Des Bulles dans l’Océan”, col volume “Le mousse de la Méduse”, su testi di Sabine Thirel). Ha realizzato due storie brevi per il 15esimo volume della serie “Don Camillo a Fumetti” edita da “ReNoir Comics”.

Antonio Salvatore Sassu