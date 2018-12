Bankitalia, salgono i tassi sui mutui per la casa

Pubblicato il 11-12-2018

A ottobre sono tornati a salire i tassi praticati dalla banche sui mutui per la casa. Secondo i dati di Bankitalia contenuti nell’ultima edizione della pubblicazione Banche e Moneta: serie nazionali, relativi al mese di ottobre, il Taeg praticato dagli istituti di credito sui nuovi prestiti in euro alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è salito al 2,24% dal precedente 2,16% di settembre. In crescita anche il tasso sulle erogazioni effettive, passato all’1,85% dal precedente 1,77%.

Anche se la differenza percentuale è solo di alcuni decimali, l’inversione di tendenza è un segnale preoccupante.

Risultano in crescita anche i depositi: più del 4,6 per cento su base annua (4,3 per cento nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria invece è ancora in netta diminuzione: meno 13,8 per cento (era calata del 14 per cento ad agosto). Il saldo netto della raccolta è però negativo.

Venendo ai crediti bancari in sofferenza, il mese di ottobre ha segnato un ulteriore calo nell’ambito di una dinamica che dura dallo scorso aprile. A ottobre dunque i crediti in sofferenza per il totale dei residenti in Italia, ha toccato i 120.573 milioni di euro (dei quali 464 milioni in capo alle amministrazioni pubbliche) a fronte dei 122.516 milioni registrati a settembre (dei quali 459 milioni in quel mese per le amministrazioni pubbliche).

Nello specifico a settembre i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 2,9% su base annua (2,6% in agosto), i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,8% come nel mese precedente, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,9% (1,2% in agosto).

Il calo delle sofferenze non può essere considerato un segnale indicativo per un miglioramento della congiuntura economica poiché è dovuto esclusivamente alla parte di crediti ceduti o cancellati dai bilanci bancari.

La raccolta bancaria complessivamente segnala una riduzione netta di circa il 9%.

Dai dati forniti dalla Banca d’Italia, gli italiani sarebbero più poveri e le famiglie continuerebbero ad indebitarsi.