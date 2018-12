Nessuno deve speculare sulla tragedia di via Turri. Giusto stare dalla parte di due ragazzi che hanno perso i genitori, di una famiglia preoccupata per ...

Bauman e il rilancio dell’idea socialista

Pubblicato il 11-12-2018

In questa fase dello sviluppo della società capitalistica l’idea socialista viene riscoperta, superando sia il discredito seguito all’esperimento fallito del “socialismo reale”, sia lo smarrimento delle idee portanti del socialismo da parte delle socialdemocrazia, per essersi quest’ultima resa “prona” (o stampella di sostegno) nei confronti delle fasi negative del ciclo economico e dell’incipiente crisi strutturale del capitalismo globalizzato.

Sul revival dell’idea socialista merita attenzione e considerazione quanto Zygmunt Bauman, in “Socialismo. Utopia attiva”, afferma riguardo, non solo al ruolo che l’idea è chiamata svolgere nel momento attuale di crisi economica e politica di molte società capitalistiche, ma anche al modo in cui il rilancio dell’idea può essere effettuato.

Bauman ricorda che il socialismo moderno è nato in Europa, nel corso XIX secolo, sotto forma di utopia, che ha concorso a preparare il terreno per l’affermazione di un’attitudine critica volta a modificare la condizione cui l’uomo era stato ridotto dalla nascita della società industriale, seguita agli eventi della doppia rivoluzione economica e politica (Rivoluzione industriale e Rivoluzione francese). L’idea socialista, come utopia, ha infatti preso la forma della proposta di soluzioni alternative ai più “urgenti problemi” del tempo, al fine di creare le condizioni per il cambiamento della struttura sociale che era venuta consolidandosi.

In altre parole, secondo Bauman, l’idea socialista, nella forma di utopia, prefigurava l’immagine di un mondo libero dal bisogno e affrancato dalla disuguaglianza, avvertito “come non ancora realizzato”, percepito “come desiderabile”, alternativo alla società esistente e implicante nella sua realizzazione “una certa quantità di rischio”; era inevitabile che, proponendo un’immagine del futuro nella forma di utopia, questa non potesse essere realizzata senza la preventiva consapevolezza, da parte di chi la proponeva, di possibili errori. L’idea socialista, quindi, costituiva, secondo Bauman, una reazione alla modernità espressa dall’avvento della società industriale, non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale.

Le radici della restrizione della libertà e quelle della disuguaglianza economica, tuttavia, non stavano solo nella complessità delle relazioni economiche proprie della società industriale; esse stavano anche nel modo in cui il principio di uguaglianza si era affermato con la Rivoluzione francese sul piano politico, in termini però puramente formali. E’ stata in questa precisa forma – secondo Bauman – “che l’ideale di uguaglianza è stato adottato dalla cultura liberale dominante” espressa dalla società moderna; ma, sempre in questa precisa forma – continua Barman – l’ideale dell’uguaglianza puramente politica è stato contestato e rigettato dalla “controcultura socialista”. Il rifiuto di limitare l’uguaglianza alla sola sfera politica, privando di significato altre disuguaglianze, nonché “la determinazione a estendere l’ideale di uguaglianza oltre il dominio dell’homo politicus”, diverranno – afferma Bauman – i “postulati culturali condivisi da tutte le sfumature della controcultura socialista”.

Dal momento che tali postulati sono stati affermati e condivisi, è divenuto indiscutibile la considerazione che la disuguaglianza fosse un fenomeno “ingiusto” causato dall’azione umana, per cui la controcultura socialista ha tratto la conclusione che “l’ideologia liberale non poteva e non voleva trarre”, ovvero che ciò che era stato sancito nella sfera della politica “poteva e doveva essere ripetuto in altre sfere in cui gli uomini versavano nella privazione”. Per questo motivo, secondo Bauman, il socialismo poteva essere considerato uno sviluppo logico del liberalismo capitalistico; tuttavia, il socialismo non era solo uno sviluppo della critica al liberalismo, in quanto esso era anche “un violento rifiuto del suo lato positivo”, che rinveniva nell’uguaglianza formale il fondamento e la garanzia “della libertà dell’individuo, cioè della sua libertà di non essere uguale in sfere diverse da quella politica”.

Il socialismo, al contrario, considerava l’affermazione dell’uguaglianza formale nella sfera politica come il mezzo per incorporare la totalità degli individui in “una comunità di uomini uguali”; in altri termini, mentre il liberalismo considerava la comunità come ostacolo alla libertà individuale e concepiva lo Stato come unica forma di integrazione degli individui e la cittadinanza come strumento di integrazione comunitaria, il socialismo, invece, “mirava alla ricostituzione di un’integrazione di tipo comunitario” a livello dell’intera società”. In questo modo, la controcultura socialista, nei confronti del tipo di società prevista dall’utopia del liberalismo, offriva un’alternativa che, invece di limitarsi a respingere le presunte virtù di una società fondata sull’accettazione del principio di libertà formale della sfera politica, proiettava “le sue idee guida – afferma Bauman – molto al di là di quanto avessero inteso coloro che le avevano enunciate per primi”.

Nel passaggio dall’utopia del liberalismo a quella socialista, l’ideale di libertà, strettamente connesso alla rimozione dell’ineguaglianza, subiva però “un importante slittamento semantico”, che ha comportato per il “socialismo moderno”, quale è venuto a formarsi nel corso degli ultimi due secoli, la trasformazione dell’utopia originaria dell’uguaglianza su basi comunitarie, divenuta, sopra ogni altra cosa, solo “l’utopia degli esclusi”. E’ sul tema dell’interpretazione della libertà, come attributo della comunità, piuttosto che dell’individuo, che il “socialismo moderno” si è diviso in due correnti, i cui sostenitori si sono spesso impegnati a combattersi tra loro, senza esclusione di colpi, riguardo al modo in cui riscattare gli esclusi dalla loro posizione indigente e subalterna.

Una prima corrente ha abbracciato l’idea che per “produrre giustizia ed equità” fosse necessario “‘partire dal basso’, attraverso la spontanea attività primaria di individui liberati da tutti i vincoli della dipendenza e della sottomissione”, assumendo che qualsiasi intervento dall’alto avrebbe avuto l’effetto di “distorcere la naturale inclinazione individuale alla ‘mutualità’, fondata sulla giustizia ugualitaria”. La seconda corrente, per contro, ha rinvenuto nello Stato la “leva” per assicurare la giustizia sociale, nel senso che le classi sociali deboli, acquisendone il controllo, avrebbero potuto imporre dall’alto alle classi ricche, socialmente dominanti, la giustizia agognata.

Paradossalmente – osserva Bauman – “le due correnti, anche se ovviamente ciascuna con le sue specifiche ragioni, condividevano lo stesso atteggiamento di sufficienza” verso i problemi cui sarebbero andate incontro, se avessero avuto la possibilità di accedere al controllo dell’economia; la prima, presupponeva che i problemi eventualmente generati sarebbero stati risolti con mezzi “alla portata di tutti”; la seconda, invece, quella che si affermerà come corrente marxista ortodossa, lasciava alle procedure capitalistiche “l’incombenza di eliminare i problemi economici con l’avverarsi del sogno dell’abbondanza”, riducendo così il governo dell’economia alla “gestione delle cose”, piuttosto che alla realizzazione di una società liberata dall’indigenza e dalla subalternità dei gruppi sociali più deboli. In tal modo, per questa seconda corrente, preoccupata soprattutto di gestire le cose, la liberazione umana dall’indigenza e dalla subalternità alla produzione, da obiettivo finale del socialismo si riduceva ad una questione strumentale e accessoria.

Quest’ultima considerazione restrittiva dell’idea socialista ha avuto un insieme di conseguenze negative: la prima è stata un irriducibile scostamento dalla concezione originaria del socialismo; la seconda è consistita nell’affermazione che il conseguimento delle finalità originarie dell’utopia socialista avrebbe potuto richiedere il temporaneo sacrificio della libertà individuale; la terza conseguenza, la più grave, è stata quella di considerare il temporaneo sacrificio della libertà individuale come conseguenza della natura materialistica del processo storico; nel senso che la storia, in quanto processo naturale sorretto dall’evoluzione dei fenomeni economici, poteva giustificare in termini deterministici il carattere inevitabile delle situazioni storicamente transitorie dell’uomo, a scapito della capacità creativa di ogni possibile azione umana.

Questa interpretazione del processo storico è stata, secondo Bauman, una delle più importanti ragioni che ha giustificato la connotazione in termini socialdemocratici della corrente socialista che sosteneva che la “produzione” a partire dal basso di giustizia e di equità fosse l’unica via per liberare l’uomo dai vincoli della dipendenza e della sottomissione, attraverso la pratica di un’azione politica che fosse il più possibile legata alle finalità originarie dell’idea socialista. Questa corrente del socialismo, però, tentando di attenuare l’influenza delle “determinanti storiche” sulla condizione sociale dell’uomo, è stata costretta ad una contiguità compromissoria con la logica del capitalismo.

Molti sono stati i tentativi compiuti dai teorici del socialismo democratico volti a sottrarre la socialdemocrazia dagli esiti non sempre positivi di tale contiguità. A parere di Bauman, il “più intelligente” tra questi tentativi è stata la teoria del “blocco storico”, proposta da Antonio Gramsci; ciò perché, questi, sulla base della sua particolare interpretazione del materialismo storico, ha attribuito a tale “blocco” il ruolo di sostegno della “società civile” (considerata come componente essenziale delle “sovrastruttura”, invece che della “struttura”). Gramsci, infatti, sosteneva che la società civile fosse plasmabile dagli intellettuali, i quali concorrevano anche a creare il “contenuto etico” sulla base del quale veniva giustificata l’egemonia che una classe sociale specifica esercitava sul resto della società, e sullo Stato nella sua totalità, senza l’uso di mezzi coercitivi e la repressione dell’opposizione e del pluralismo valoriale.

Secondo Bauman, nella teoria del blocco sociale di Gramsci, gli intellettuali erano chiamati a svolgere “un ruolo sostanzialmente più importante” di quello che il marxismo ortodosso e il socialismo democratico (le due correnti nelle quali si è suddiviso il socialismo moderno) sarebbero stati “disposti ad accordare loro”. Ora, se si tiene conto che l’idea dell’utopia del primo socialismo consisteva nella costruzione di una società volta ad emancipare l’uomo dall’indigenza della società di classe e dalla subalternità alla fabbrica, non si può non riconoscere che, sia il fallimento dell’esperimento del “socialismo reale”, sia il socialismo democratico, realizzato attraverso la riformulazione del capitalismo sotto l’influenza delle idee keynesiane (sebbene queste andassero molto oltre questa riformulazione), hanno “poco da offrire – afferma Bauman – nel senso di un’alternativa alla cultura di ispirazione capitalista”. Tutto ciò, però, non toglie che la “memoria del socialismo, come progetto culturale autenticamente contrapposto alla cultura dominante del capitalismo” sia ancora viva.

Se il progetto del primo socialismo significa ancora qualcosa, ciò non può che esprimere la fine della disuguaglianza e la liberazione dell’uomo dalla logica dei rapporti propri della produzione capitalistica, svincolando il consumo dall’obiettivo di un’accumulazione continua. Ma se questa è ora la sfida che il socialismo deve affrontare, la sua proposta politica deve allora essere volta ad indicare le modalità con cui risolvere, in modo innovativo, il problema distributivo; in altri termini, l’elaborazione delle cultura socialista deve essere volta a proporre le procedure con le quali distribuire un prodotto sociale, la cui disponibilità è resa attualmente possibile attraverso una continua diminuzione del lavoro eterodiretto, a fronte di un consumo che dovrà essere sempre meno subordinato alla logica di una produzione senza fine. Si tratta di un impegno che, sinora, nessun partito socialista democratico ha voluto assumere, preferendo invece “coltivare” la propensione ad identificare, per ragioni elettorali, la cultura sociale con l’opinione dispersa dei votanti.

Così, i tentativi di emancipare l’immaginazione utopistica del primo socialismo dai “lacci e laccioli” del realismo quotidiano tende a risolversi, nel migliore dei casi, in una critica morale sterile del moderno capitalismo; nel caso peggiore, nel tradursi (come dimostra la posizione dei socialisti democratici italiani di fronte al dibattito circa il ruolo e la funzione dell’istituzionalizzazione del reddito di cittadinanza) in puntello di sostegno delle fasi critiche del capitalismo durante le sue ristrutturazioni.

In conclusione, se l’avvento della società socialista del futuro implica l’elaborazione di una nuova cultura socialista, con pretese egemoniche sulle società civili dei sistemi industriali moderni, l’impegno attuale degli intellettuali socialisti non risulta tale da lasciare presagire il carattere autenticamente socialista dei futuri sistemi sociali.

Gianfranco Sabattini