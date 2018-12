Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l'Avanti! venne messo in liquidazione. Molti ...

Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

La crisi del Pd parte dall’89. Attenzione. Non che sia tutta lì. Attraversa momenti successivi e si avvita in cicli congiunturali favorevoli, poi ripiomba nel ...

Senza precedenti

Pubblicato il 21-12-2018

Conosco Emma Bonino veramente da molto tempo, non è questo il punto, rapporti alti e bassi coi socialisti, concordia su molte cose, un lavoro comune al Governo ma anche molti dissensi. Oggi l’ho vista in aula in un intervento appassionato, d’altri tempi, la rottura democratica su una questione così fondamentale per la vita delle Istituzioni è qualcosa senza precedenti e indigna persino coloro che provenendo da una tradizione radicale sono sempre stati sulla frontiera di una disobbedienza che si pretendeva legalità. Tuttavia la questione esiste, è grave. E il dileggio di molti neo-fascisti verso la sua persona mi indigna. Avessero speso il tempo che ha speso Emma Bonino nella sua vita per battaglie di progresso civile e democratico avrebbero rispetto.

Il fatto è che così non è. E quindi dovrebbero portare rispetto e tacere.