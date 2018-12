Brancaccio scrive a Mattarella: cittadinanza italiana per Sirine

Pubblicato il 14-12-2018

Una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere un suo intervento e consentire ad una giovane campionessa del pugilato di ottenere la cittadinanza italiana per meriti sportivi. È quella inviata dal segretario provinciale casertano del Psi Francesco Brancaccio per spiegare al Presidente Mattarella la storia di Sirine Charaabi , 19enne nata in Tunisia ma trasferitasi con la famiglia in provincia di Caserta, a San Prisco, quando aveva solo due anni. Da allora ha iniziato a praticare il pugilato, senza però poter partecipare agli incontri internazionali pur venendo convocata in Nazionale per il suo indiscutibile talento. Una ‘risposta’ alle esternazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sull’immigrazione e l’accoglienza sta invece promuovendo politiche sempre più stringenti.

Egregio Signor Presidente, nel complimentarmi con Lei per la sua vicinanza continua al Popolo Italiano, desidero innanzitutto porgerLe i miei più sinceri e calorosi auguri per questo Santo Natale. Ascoltando il suo intervento, storico, nella sede del Coni ho particolarmente apprezzato l’attenzione che ha voluto riservare allo sport come strumento di integrazione, cito alcuni passi del suo splendido discorso “Al giorno d’oggi lo sport ha tante funzioni. È una scuola di vita, è insegnamento, è cultura, è integrazione sociale ed opportunità di lavoro.

Auspico che l’Italia abbia nei prossimi anni la forza e la capacità di guardare allo sport per trarre un nuovo slancio verso traguardo sempre più ambiziosi. Se sapremo fare squadra nessuna sfida, neanche la più difficile, sarà irrealizzabile. Grazie allo sport spesso ci sentiamo un popolo. Nello sport si specchia la nostra società, siete l’immagine del nostro Paese, che siate campioni affermati o semplici appassionati. Parlo a tutti voi, anche alla meravigliosa galassia di società periferiche, dei piccoli centri. Sbaglia chi considera lo sport come un semplice tempo di ricreazione: lo sport è educazione, rispetto, cultura, economia. Ripudiate il doping, il razzismo, la violenza. Favorite l’integrazione. Gestite in modo trasparente il rapporto con i tifosi.

Abbattete le barriere, impegnatevi davvero perché lo sport sia un diritto di tutti e occorre impegnarsi affinché il suo esercizio diventi sempre più pieno. A tutti i bambini e a tutti i ragazzi va garantito l’accesso alle attività sportive, indipendentemente dal reddito delle loro famiglie. Prima di chiudere con un riferimento molto apprezzato; Ricordatevi di Pietro Mennea, un campione partito da molto lontano, con il lavoro, la passione, il sacrificio “.

Chi le scrive è il Segretario Provinciale di Caserta e membro del consiglio nazionale del Psi Francesco Brancaccio, un cittadino italiano che condivide totalmente il suo pensiero dello sport come vero strumento di integrazione in un Paese libero e democratico. Mi appello pertanto al Suo ruolo di Garante della Costituzione e alla Sua sensibilità istituzionale perché intervenga nei modi che riterrà più opportuni sul caso della giovane Sirine Charaabi.

Chaarabi ha compiuto 19 anni il 7 maggio, è nata in Tunisia, ma si è trasferita in Italia con la sua famiglia quando aveva due anni. Vive in provincia di Caserta e in questo momento frequenta il quarto anno di ragioneria e tutto il suo percorso scolastico si è svolto in Italia. Si sente italiana, anche se è nata in Tunisia, perché dice di non trovare differenze tra la sua mentalità e quella dei suoi coetanei. Ha iniziato a praticare pugilato da bambina: a sei anni ha fatto i primi incontri, a 14 il primo match ufficiale e poi i campionati italiani junior che ha vinto nella categoria 54 chili nel 2013 e nel 2014. Da quel momento sono iniziate le convocazioni in nazionale, ma anche i primi problemi dovuti al fatto di non avere la cittadinanza e l’impossibilità di partecipare agli incontri internazionali. Dove ha potuto, è intervenuta la federazione pugilistica italiana, che l’ha convocata ai ritiri della nazionale, le ha permesso di allenarsi con la squadra e di partecipare a incontri amichevoli. Signor Presidente come cittadino italiano Le chiedo di aiutare la giovane Chaarabi a coronare il suo sogno e vestire la tanto sognata canottiera azzurra.

Auguri di buon lavoro, signor Presidente

Francesco Brancaccio