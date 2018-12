Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

Brasile, verso la scarcerazione di Lula

Pubblicato il 19-12-2018

Marco Aurelio, magistrato del Supremo Tribunale Federal (Stf) brasiliano ha deciso oggi che i detenuti condannati in secondo grado devono essere scarcerati, una decisione che potrebbe applicarsi anche all’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Lula è in carcere dallo scorso aprile per scontare una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio. Non è ancora chiaro, però, se la decisione abbia o meno effetto immediato.