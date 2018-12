Brexit, stallo dentro e fuori la Gran Bretagna

Pubblicato il 13-12-2018

Completo stallo Oltremanica, il Regno Unito non riesce a risolvere il problema del divorzio con l’Unione europea, provocando un vero e proprio terremoto interno. Nonostante tutti i pronostici però Theresa May è ancora in sella, ma non riesce a manovrare per la direzione della strada da intraprendere. Dopo il voto passato ieri chi vuole una Brexit più “dura” ha capito di non avere i numeri per sostituire la Primo ministro, tuttavia i conservatori puri sono abbastanza forti da bloccare l’approvazione dell’accordo in Parlamento. Il voto era previsto per l’11 dicembre ma è stato sospeso in attesa che la May riesca a trovare tutti i voti necessari (all’accordo si oppongono anche il Partito Laburista, i Liberal-Democratici e il partito unionista nordirlandese).

Al riguardo gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati vitali del governo Tory, hanno ribadito di essere disposti a continuare a garantire sostegno alla premier e a votare contro un’eventuale mozione di sfiducia all’esecutivo solo a patto che l’accordo sulla Brexit – nel suo testo attuale e in mancanza di correzioni concrete – non sia sottoposto a ratifica. Il governo britannico ha fatto sapere che intende far votare l’accordo entro il 21 gennaio: probabilmente utilizzerà queste settimane per cercare di convincere più parlamentari Conservatori possibili ad appoggiare l’accordo, per poi provare a perdere “bene” la prima votazione e riprovarci nei primi mesi del 2019.

Da parte dell’Unione europea sembra invece chiusa ogni porta ai continui rinvii dell’UK, e in vista dell’incontro odierno, l’Ue — si legge in una nota di cui l’Ansa ha preso visione — «è pronta ad esaminare se qualsiasi altra rassicurazione possa essere data» a May, ma «tale rassicurazione non cambierà o entrerà in contraddizione con l’accordo» sulla Brexit.