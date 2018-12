Chi è Arcangelo Merella

Pubblicato il 06-12-2018

Arcangelo Maria Merella, dal 1997 al 2007 è stato assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Genova, sua città natale. Nel corso del primo mandato ha curato in modo particolare la redazione del P.U.T. (Piano Urbano del Traffico) dell’area centrale genovese, in collaborazione con il prof. Bernhard Winkler, preside della facoltà di Architettura di Monaco di Baviera e promosso la partecipazione del Comune a importanti progetti nazionali e comunitari nel settore della mobilità sostenibile. Ha collaborato con l’Università di Genova, facoltà di Economia e Commercio, per l’attivazione del Progetto M.E.R.C.I., primo esperimento realizzato per la consegna delle merci nel centro storico con veicoli a basso o nullo impatto ambientale. Con il Centro Interuniversitario di Ricerca e Trasporti – Facoltà di Ingegneria, ha sviluppato progetti connessi alla gestione telematica della mobilità. Ha ricoperto ruoli istituzionali a livello regionale e nazionale, tra cui membro del Comitato tecnico nazionale della sicurezza stradale in rappresentanza dell’Anci; coordinatore nazionale della Consulta nazionale dell’Anci per la mobilità sostenibile e per i trasporti. E’ stato consigliere e vice presidente della Società Autostradale – Milano Serravalle. E’ stato consigliere di amministrazione di AMI-Azienda Mobilità e Infrastrutture SpA. E’ stato presidente nazionale della Conferenza assessori per il Car Sharing. Da ottobre 2007 a marzo 2008 ha collaborato con l’Agenzia per il Waterfront del Porto di Genova.

Dal Maggio 2012 è rientrato nei ruoli della Regione Liguria dove svolge l’attività di funzionario nel settore Progetti, Infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica. Dal Giugno 2013 è stato amministratore unico di Infrastrutture Liguria spa.

Dal giugno 2014 al maggio 2016 è stato amministratore unico di I.R.E. spa (Agenzia Regionale Ligure per le Infrastrutture, il Recupero Edilizio e l’Energia).

Nel 2008 ha pubblicato, per la casa editrice Franco Angeli, il volume “Sistemi di trasporto non convenzionali”, scritto insieme agli architetti Bandini, Marsullo e Calza. Nel 2010, edito da Uniservice, ha pubblicato “Infrastrutture e logistica. L’area milanese e lo sviluppo del Porto di Genova”.