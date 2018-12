Claudio Treves, prestigioso socialista riformista

Pubblicato il 20-12-2018

Con Filippo Turati, Anna Kulisciov, Camillo Prampolini, per unanime giudizio degli storici Claudio Treves è una delle figure più prestigiose del socialismo. Nacque a Torino il 24 marzo del 1869 in una famiglia ebraica. Nel capoluogo piemontese frequentò i corsi universitari di Giurisprudenza, ma non si limitò al regno del Diritto: spinto fa forti interessi politici entrò in contatto con rappresentanti del radicalismo, che in quegli anni aggregava numerosi uomini di cultura, non pochi dei quali successivamente evoluti al socialismo. Egli stesso seguì questo itinerario: dalla frequentazione del Fascio universitario, alla Fratellanza artigiana, alla Unione operaia indipendente, alla Lega dei figli del popolo, alla collaborazione a “Ventesimo secolo” e al “Grido del popolo”, al socialismo. Nel 1892 aderì ufficialmente al Partito dei lavoratori italiani appena costituito e della cui Direzione fece parte, e contemporaneamente completò gli studi universitari conseguendo la laurea. Già allora la sua concezione del socialismo era nettamente definita: il socialismo in cui credeva era gradualista. In quanto riformista egli era – e sarebbe stato sempre – con Turati, tra quanti rifuggivano dalle posizioni verbosamente rivoluzionarie, assolutamente incostruttive, produttrici di vane illusioni e foriere di confusione e di sicure sconfitte. Fu corrispondente dell’“Avanti!”, organo centrale del partito, da diverse capitali e città europee, e in questa veste visitò la Svizzera, i Paesi Bassi, il Belgio, Berlino, Parigi, traendone servizi di estremo interesse. Collaborò anche a “Critica sociale”, la rivista nata nel gennaio del 1891 per volontà di Filippo Turati quale erede di “Cuore e Critica”, mensile che il repubblicano Arcangelo Ghisleri aveva fondato a Savona nel 1887 godendo della collaborazione di Giovanni Bovio, Leonida Bissolati, Napoleone Colaianni, Andrea Costa, Camillo Prampolini e altri rappresentanti delle dottrine progressiste.

Diresse poi “Il Tempo”, quotidiano di informazione fortemente democratico che si pubblicava a Milano. Nel 1906 venne eletto deputato alla Camera per il collegio di Milano VI, che rappresentò per altre cinque legislature fino al 1926. La sua fede, la sua cultura, la sua capacità d’impegno avevano richiamato su di lui l’attenzione dei maggiori dirigenti del PSI, che nel 1910 gli affidarono la direzione dell’”Avanti!”, che poi tenne fin quando nel 1912 gli subentrò Mussolini in rappresentanza degli “intransigenti rivoluzionari”. Nel marzo del 1915, nel pieno di una violenta polemica con Mussolini, lo sfidò alla sciabola: il duello fu estremamente violento, i duellanti riportarono diverse ferite e posero termine agli scontri senza riconciliarsi. Alla comparsa delle prime nubi di guerra si schierò tra i neutralisti più convinti, e tenne poi questa posizione con fermezza nei successivi anni, fin quando, nel ’17, la ritirata di Caporetto, ponendo in pericolo la salvezza dell’Italia, lo indusse a mitigare il precedente rigore e a schierarsi con quanti invitavano gli italiani a unirsi per la difesa dell’indipendenza del paese. All’indomani della guerra, sempre collocato su posizioni riformiste, riprese la lotta per le riforme e per una Italia più democratica, opponendosi alle forze che di cedimento in cedimento si preparavano a consegnare il paese ai fascisti.

Nemico giurato di ogni tendenza dittatoriale, avversò con forza il comunismo e difese il Partito socialista contro chi voleva farne uno strumento di Mosca. Quando nell’ottobre del ’22 i massimalisti, rivelando una cecità assoluta, espulsero i riformisti dal partito, con Turati, Matteotti e altri egli diede vita al PSU e diresse “La Giustizia”, organo centrale del partito. Il PSU fu oggetto della persecuzione e delle frequenti violenze dei fascisti, e quando nel novembre del ’25 avvenne l’attentato di Tito Zaniboni a Mussolini fu il primo a essere sciolto. Assieme a Saragat e Carlo Roselli Treves si impegnò allora a fare risorgere il partito, sia pure nella clandestinità, sotto la sigla di PSLI (Partito Socialista dei Lavoratori Italiani). Lo scioglimento di tutti partiti antifascisti, con la conseguente impossibilità di svolgere ogni attività politica, lo costrinse a rifugiarsi in Svizzera, da dove passò in Francia. Nel paese ospitale diresse “Rinascita socialista”, quindicinale del PSLI, e successivamente “La Libertà”, settimanale della Concentrazione antifascista che si era costituita con l’adesione dei diversi partiti e gruppi di opposizione al regime mussoliniano, e si impegnò in una intensa e fruttuosa attività volta a denunziare il fascismo e i suoi rappresentanti. Nel 1930 il partito, che aveva modificato il proprio nome in PSULI (Partito socialista unitario italiano) si unificò col PSI. Sempre presente ai congressi socialisti e dell’Internazionale, tenuti a Londra, a Vienna, a Madrid, venne attentamente ascoltato specie per le sue analisi e interpretazioni del fascismo e del nazismo che illuminavano il carattere di quelle ideologie.Convinto del pericolo per la pace nel mondo rappresentato dal nazifascismo in crescita, richiamò i paesi democratici a non illudersi pensando che si potesse addomesticare: “non si accorgono- precisò- che così si gettano nelle fauci della belva, che ha per istinto di farle a brani.”

L’11 giugno del 1933 commemorò nella sezione socialista della capitale Giacomo Matteotti, leader e martire, delineandone con estrema puntualità la figura e l’opera, l’alta moralità, la fedeltà assoluta al socialismo e ai lavoratori fino al sacrificio. Poche ore dopo, rientrato nella sua modesta residenza nel quartiere latino, cessò di vivere. Il suo corpo venne cremato. Le ceneri, provvisoriamente conservate a Parigi come quelle di Turati, il 10 ottobre del ’48 vennero trasferite assieme a queste nel Cimitero monumentale di Milano.

Giuseppe Miccichè