Continua il pressing europeo sul Governo

Pubblicato il 14-12-2018

Il deficit scende al 2,04%. La retromarcia dal 2,4% del balcone è consistente, ma Giuseppe Conte la annuncia con il tono di chi si è levato un gran peso dallo stomaco. Dopo settimane di trattative e ripetuti incontri con la Commissione, Conte ieri è volato a Bruxelles insieme al ministro Giovanni Tria per portare a Jean Claude Juncker e ai commissari Moscovici e Dombrovsky, le tabelle che correggono i saldi dell’ultimo documento di finanza pubblica.

Una correzione di Bilancio che per la coalizione significa dover trovare altri soldi e tanti. Fanno ridere a questo punto le immagini di soli poche settimane fa dei festeggiamenti dal balcone quando un raggiante Di Maio affermava solennemente di aver sconfitto la povertà per decreto. E fanno sorridere anche le innumerevoli volte in cui Salvini con decisione dichiarava che il governo non avrebbe mai fatto nessun passo indietro. “Non ci sposteremo di un millimetro” diceva. Invece si sono spostati. E di molto. Una retromarcia resa necessaria dalla insostenibilità dei numeri scritti in manovra. Il dato ora è che a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione del piano di bilancio, ancora non esiste nulla. I pilastri portanti, il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero con l’introduzione della quota 100, sono stati demoliti dalla Commissione. Non eliminati, ma svuotati. I fondi previsti infatti dovranno essere drasticamente ridotti per rientrare nei nuovi parametri. In sostanza il temi sbandierati dal governo per mesi vanno a infrangersi sul muro del realismo, quello dei numeri. Quelli sul tavolo.

La manovra, approvata dalla Camera e ora in stand by al Senato, dovrà essere cambiata nel profondo. Se l’ultimo miglio del negoziato in corso a Bruxelles avrà buon esito, nascerà una nuova legge di Bilancio. Sarà necessario probabilmente un “addendum” alla nota di aggiornamento al Def per variare i saldi di bilancio (dal 2,4 al 2,04 di deficit-Pil) e arriverà un maxiemendamento. L’obiettivo è ridimensionare quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma non basta, servono altri soldi. Tagli oppure nuove entrate, che vuol dire altre tasse, per gli altri 2,2 miliardi. Tutto ciò che il governo aveva detto di non voler fare.

Intanto dura la guerra a distanza. Il commissario Pierre Moscovici incalza Roma sul deficit. Va bene la riduzione, ma non basta. “L’Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il Bilancio 2019, dice commentando l’annuncio del governo italiano di un deficit al 2,04% per il prossimo anno. “È un passo nella giusta direzione – afferma nella mattina intervenendo presso la commissione affari economici del Senato, – ma ancora non ci siamo, ci sono ancora dei passi da fare, forse da entrambe le parti”. Il ministro Tria, che sa far di conto, a settembre aveva posto l’asticella all’1,6%. E venne sbeffeggiato dai due vicepremier. Gli venne imposto di cancellare e riscrivere quel numero. E a quel numero piano piano ci si sta avvicinando.

Moscovici, torna a dire che la Francia di Emmmanuel Macron può sforare il tetto del 3% per finanziare le misure volte a sedare la crisi dei gilet gialli, ma ha auspicato che questa violazione dei patti assunti con Bruxelles per il 2019 sia “più limitata possibile” e “temporanea”.

Il commissario Ue interviene successivamente sull’Italia e fa alcune precisazioni: riconosce che la distanza con l’Ue si è ridotta perché “lo sforzo fatto dall’Italia è consistente e apprezzabile”. Al termine delle riunioni con i rappresentanti italiani, ha detto che il dialogo prosegue in modo “costruttivo” e c’è “l’intenzione condivisa di arrivare ad un accordo. Non vogliamo arrivare alla procedura”, e “quando ho detto che non ci siamo ancora intendevo che non abbiamo ancora concluso la discussione”. Nessun commento alle parole di Moscovici da parte di Palazzo Chigi. Il presidente è concentrato sul negoziato. Da Palazzo Chigi filtra ottimismo. Il tentativo che si cerca di far passare lasciando deficit Pil invariati, il reddito di cittadinanza e quota 100, coerentemente con quanto sempre promesso. Questa è la strada intrapresa e che si continuerà a percorrere, sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

Ed intervengono anche i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta – affermano in una nota -. Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi”.

Ma la matematica non è di parte e non conosce flessibilità. Se il deficit sarà ridotto le risorse dovranno essere prese da altre parti, il rialzo dell’Iva per esempio, oppure con tagli sostanziosi alla spesa, o sulle promesse.