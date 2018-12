Napoli. Un progetto riformista per l’altrenativa

Pubblicato il 10-12-2018

E’ tutto pronto per l’incontro del 14 dicembre a Napoli in Piazza Trieste e Trento n.48 a Palazzo Zapata per le ore 17. Il titolo della manifestazione riassume perfettamente in senso dell’iniziativa. Un incontro innanzitutto interlocutorio e pragmatico dal carattere tipicamente riformista. Con questa manifestazione , che vede intorno allo stesso tavolo illustri professionisti esperti come i docenti universitari Ennio Forte (che interverrà sull’ormai insostenibile problema dei trasporti), Ugo Marani (economista di fama internazionale) che si soffermerà sullo “stato attuale di grande difficoltà finanziaria del Comune di Napoli e sulla incapacità di questa, e delle precedenti amministrazioni, di riuscire a rendere efficiente la gestione amministrativa in un quadro nazionale di forti tagli agli enti locali…”, Felice Laudadio, e il Notaio Diomeide Falconio si soffermeranno sulle emergenze sicurezza e trasparenza senza risolvere le quali è impossibile immaginare un avvio verso una fase nuova che implementi lo sviluppo di una città ferita a morte da una burocrazia kafkiana.

Alla tavola rotonda saranno presenti anche Maria Rosaria Cuocolo , esponente della segreteria nazionale del Psi, Roberto De Masi, ex consigliere comunale, ex assessore e esponente della direzione del Partito che afferma “ questa è innanzitutto una prima fase di ascolto, un percorso che ci vedrà impegnati per dare delle fondamenta solide a un progetto che ci veda protagonisti di un richiamo a tutte le forze, gruppi civici e comitati che chiedono e segnalano risposte chiare ai problemi dei nostri territori. Come socialisti non possiamo che accogliere e rilanciare quest’urgenza coinvolgendo chiunque abbia a cuore la soluzione di problemi che interessino innanzitutto chi in questa città ci vive e è costretto a combattere spesso da solo contro gli effetti di una cattiva gestione amministrativa.

Riformismo significa risolvere pragmaticamente i singoli problemi, con impegno, gradualismo e con l’umiltà di chi non strilla rivoluzioni impossibili ma al contrario si impegna per un cambiamento reale e concreto. Impegno che ci vedrà , auspichiamo, coinvolti insieme a un’area grande, vasta che includa soggettività e forze politiche per un nuovo riformismo”.

Presente all’incontro anche il consigliere regionale e responsabile organizzazione nazionale del Psi Enzo Maraio che sottolinea “Napoli è stata storicamente, e dovrà tornare a essere di nuovo, la capitale del mezzogiorno, riferimento e avanguardia per l’intero Sud. Non vi è dubbio che negli ultimi anni l’amministrazione comunale a guida De Magistris ha cancellato la politica, portando indietro la città e determinando un declino e un arretramento quanto a vivibilità e servizi garantiti al cittadino. È giunta l’ora che le forze riformiste si confrontino e delineino insieme il perimetro di un’alternativa politica e di governo (scandisce Maraio) credibile per rilanciare la città di Napoli. I Socialisti proveranno sin da quest’incontro (che sarà solo una prima tappa di un percorso non facile) a dare il proprio contributo per un nuovo progetto riformista per Napoli”.

L’apertura dell’incontro vede il saluto del commissario provinciale del Psi Luigi Di Dato che scandisce “…con questa nostra piccola riflessione sulla città di Napoli e sul suo stato di salute intendiamo porci in ascolto e recepire tutti i suggerimenti possibili per poter affrontare insieme i problemi di una città che è un ponte tra l’Europa e il Mediterraneo., una città che è una porta sul resto del mondo. Intendiamo lanciare un segnale, a tutte le forze politiche, le associazioni e quanti si muovono sui territori, per dire loro che noi ci siamo! E che insieme possiamo camminare lungo gli stessi binari… ribadisco anche io, come tutti, che non crediamo ai miracoli ma all’impegno concreto. Percorriamola insieme, questa strada. Incominciare subito è un dovere. Ringrazio di cuore chi ha raccolto il nostro invito e siamo pronti a aprirci a chiunque voglia dare un contributo concreto e di idee. Ribadisco ancora che noi ci siamo e faremo la nostra parte fino in fondo. Siamo qui per questo!”

Ai saluti si associa il segretario regionale del Psi Campania Marco Riccio :”…non posso che condividere le parole di Luigi. Siamo qui perché siamo consci che il tempo davvero non consente di attendere neanche un minuto. Noi mettiamo a disposizione la nostra storia al servizio di un grande progetto che parta innanzitutto dal territorio. Come segretario regionale so bene i picchi e gli abissi che caratterizzano la nostra regione. Ma so anche la validità dei nostri amministratori e rappresentanti che con impegno costante e quotidiano si battono ogni giorno per la “buona amministrazione”. Conosco la qualità del lavoro di chi è impegnato nel governo di questa grande regione. Regione fantastica che è pronta a scommettere sul futuro. Riflettere è non solo un bene ma un dovere per chi come noi crede in un riformismo autentico e non parolaio. Napoli è in campo. Oggi ha lo sguardo ben puntato sul futuro! Buon lavoro a tutti noi!”.

Un forte ringraziamento alla segreteria cittadina e al coordinatore cittadino Carmine Serena impegnati nello sforzo di garantire una presenza stabile in tutte le aree e municipalità di Napoli e le risorse umane che si sono messe a disposizione per affrontare ciascuno le tematiche che avverte più urgenti e più prossime alle proprie sensibilità. Coordina i lavori Procolo Mirabella caporedattore Tgr Rai Campania

Auguri e in bocca al lupo a tutti.

Massimo Ricciuti

(delegato Informazione – Segreteria PSI-Napoli)