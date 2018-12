CONTRATTACCO

Pubblicato il 11-12-2018

Sicuramente mangeranno insieme il panettone, ma per il momento tra Lega e Movimento cinque stelle non sembra correre buon sangue. Dopo il botta e risposta di ieri tra i due Vicepremier in cui l’ultima parola è toccata al Capo del Viminale, ora riparte all’attacco il Capo politico del Movimento cinque stelle proprio su uno dei punti tanto cari ai pentastellati, l’Onestà, lo stesso che sembra il nervo scoperto dei loro alleati condannati per la sottrazione di 49 milioni. “Chiederò chiarimenti a Salvini, sono certo che non minimizzerà. Prima di dichiarare pubblicamente bisogna parlare con i nostri contraenti del contratto di governo, ma sicuramente Salvini non minimizzerà”. Luigi Di Maio richiama il leader della Lega e ministro dell’Interno e gli chiede spiegazioni sull’indagine che coinvolge il tesoriere della Lega Giulio Centemero per finanziamento illecito ai partiti. Il Ministro del Lavoro dà il La ai suoi per poter attaccare gli alleati, i pentastellati sono ormai sempre più di cattivo umore non solo per lo scandalo dei 49 milioni, ma anche per le continue ingerenze del ministro degli Interni.

“Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti sul caso Centemero. E ci auguriamo che Salvini non minimizzi la vicenda. Una cosa è doverosa dirla: da sempre ci battiamo contro i finanziamenti illeciti ai partiti, perché in un Paese civile non devono esserci interessi esterni a influenzare l’attività delle forze politiche presenti in Parlamento”, scrivono Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato. ”Per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti – continuano i parlamentari M5s – vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello ‘spazzacorrotti’, che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate”.

Il tesoriere del Carroccio è accusato di finanziamento illecito ai partiti e sulle vicende della Lega, ora non indagano soltanto la procura di Genova e quella di Milano, ma anche quella di Bergamo che ha aperto un fascicolo a modello 44, cioè senza indagati, ipotizzando il reato di finanziamento illecito.

Sulla vicenda è intervenuto il responsabile giustizia Psi e già senatore, Enrico Buemi che fa notare come il problema in realtà sia a monte. “I parlamentari del M5s la smettano di fare melina se vogliono affrontare seriamente la questione del finanziamento pubblico e della gestione economica dei partiti sia in termini di trasparenza che di democrazia interna e diano finalmente attuazione all’articolo 49 della Costituzione”, così in una nota l’ex Senatore socialista Enrico Buemi, primo firmatario nella scorsa Legislatura di un disegno di legge in merito (AS 891 Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell’attività dei partiti politici). “Certo, ci sarà la Lega che con la sua coda di paglia sul finanziamento pubblico e sulla gestione interna del partito avrà qualche difficoltà a seguirli ma non si esce da questa gestione opaca da tutti i punti di vista: economico, decisionale e di selezione delle candidature e dei gruppi dirigenti senza una puntale attuazione dell’articolo 49”, ha concluso Buemi.