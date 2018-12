COMANDO IO

Pubblicato il 10-12-2018

Più che un’alleanza di Governo, quello che si profila è un Esecutivo a dirigenza Lega, con Salvini che rappresenta non solo la parte pratica e decisionista, ma soprattutto il vero Premier.

“Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese”, è la risposta di Di Maio ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se non si sentisse ‘scavalcato’ dal ministro dell’interno Matteo Salvini, che ieri ha incontrato gli imprenditori. “Il nostro obiettivo è creare un tavolo permanente (con le impose, ndr) che segua tutta la legge di bilancio per gli imprenditori e i professionisti per dargli la possibilità di migliorarla”, ha poi annunciato Di Maio, che domani incontrerà circa 30 sigle imprenditoriali, contro “le poco più di 10 viste ieri da Salvini”. Alle imprese Di Maio assicura novità sul cuneo fiscale, la sburocratizzazione e i debiti della pubblica amministrazione.

Ma non solo, il Vicepremier e Capo politico dei Cinquestelle prova a risalire la china dell’ascendete perso a discapito degli alleati del Nord con nuove promesse. “Il Movimento 5 stelle è per tagliare quelle pensioni che non meritano di essere così alte perché le persone non hanno versato i contributi. Sono sicuro che raggiungeremo una soluzione perché nessuno è così suicida in Italia da voler bloccare il taglio delle pensioni d’oro, in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati”, dice Luigi Di Maio, per il quale gli italiani “confidano in un governo che tagli tutti gli abusi, le ingiustizie e gli sprechi, in altri Paesi scendono in piazza contro i governi”.

Di Maio prova poi a rimettere in discussione l’Ecotassa, bocciata proprio da Salvini: “Dobbiamo incentivare le auto elettriche, ibride, quelle a metano, se dobbiamo trovare delle soluzioni per la parte malus della norma sono pronto al dialogo per evitare nuove tasse sulle auto degli italiani ma il problema dell’inquinamento va affrontato”.

Per una volta sembra che la palla tocchi al Vicepremier della parte pentastellata del Governo Giallo-verde, ma Matteo Salvini ancora una volta ci tiene a far capire chi comanda e risponde agli alleati. “A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ad Assolombarda, replicando alle parole dell’altro vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che in merito all’incontro di ieri al Viminale con le sigle imprenditoriali ha sottolineato che “i fatti si fanno al Mise”.