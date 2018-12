“Difendere la memoria dei socialisti barbaramente assassinati dai fascisti”

Pubblicato il 14-12-2018

“Sentiamo l’urgenza di salvare il nostro Paese dal caos e dalla violenza: manifestiamo uniti contro l’intolleranza, la xenofobia, l’omofobia”. Lo affermano in un comunicato Chiara Menichetti – Filippo Chelli – Leonardo Carloppi del Psi di Pisa.

“Dobbiamo fermare il degrado delle coscienze e il declino della società; non dobbiamo dare per scontato che il fascismo sia stato e sia un incidente della storia. Anche Pontedera esistono nuovi movimenti che si pongono esplicitamente fuori del perimetro democratico perché teorizzano odio e sopraffazioni, incitano alla guerra civile, alzano steccati nella città, dividono il popolo sovrano, seminando egoismi, rancori viscerali e discordia sociale. L’antidoto che proponiamo è la memoria, è la cultura, contro chi ci vuole disumani progettando campi di concentramento, lager e gulag. Abbiamo il dovere di scendere in piazza per difendere i valori di democrazia, libertà, solidarietà che Pontedera in Comune da sempre rivendica e per i quali tutti gli Italiani hanno combattuto e dato la vita difendendo l’onore e la patria.

Aderiamo al presidio dell’antifascismo, organizzato dall’ANPI, Sabato 15 Dicembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 in piazza Cavour: portiamo la Costituzione per leggere insieme i Principi Fondamentali del comune sentire e della civile convivenza”.