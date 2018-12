Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l'Avanti! venne messo in liquidazione. Molti ...

Domani cambia l’Avanti!

Dopo qualche mese di lavoro, confronto, proposte, finalmente l’Avanti! da domani avrà una nuova impostazione grafica. Come tutte le novità verrà accolta con più o meno favore, susciterà consenso e perplessità. Tuttavia ci siamo affidati a un serio professionista e anche grazie alla nostra Giada Fazzalari e al contributo di Daniele Unfer e di Teresa Olivieri, la nostra struttura operante, domani la nuova veste prende il via.

Ancora non saremo a pieno regime. Mancheranno rubriche che verranno inserite nei prossimi giorni. Qualche nostro collaboratore insorgerà preoccupato. Ma se ne deve star tranquillo perché sistemeremo tutto.

Abbiamo deciso di cominciare proprio a Natale. Come a Natale prese il via l’Avanti! diretto da Leonida Bissolati, in quel 25 dicembre del 1896, primo quotidiano di partito italiano, che prese il nome dal periodico fondato da Andrea Costa qualche anno prima e che sua volta aveva assunto la denominazione dal giornale del socialismo tedesco Vorwarts. A Natale per festeggiare una nascita. Quella di Gesù e dei suoi grandi insegnamenti, quella di un organo del socialismo italiano che dal cristianesimo aveva ricavato il suo amore per la giustizia e per l’umanità. Buon Natale e buon nuovo Avanti, allora.

Mauro Del Bue