Dopo la povertà adesso cancellata la mafia

Pubblicato il 18-12-2018

Che governo, ragazzi. Dopo che Di Maio ha promesso col bilancio di abolire la povertà, oggi Salvini ha dichiarato che in pochi mesi cancellerà la mafia. Questi due sono meglio del divino Otelma. Ma ci prendono per il culo? Credo di no. Parlano e sono forse anche convinti di quel che dicono. Il problema sono i risultati, e a loro di questi interessa poco. Il punto d’arrivo sono le elezioni europee. Tutto é rapportato ad esse. Quota cento deve partire in gennaio, massimo febbraio, il reddito di cittadinanza in marzo, massimo in aprile. Vogliono dare soldi per avere voti. D’altronde anche gli ottanta euro di Renzi, che sono il loro riferimento, ha dato frutti. Se poi aggiungiamo che prima delle Europee scomparirà la mafia e che i bambini italiani nasceranno tutti belli e cogli occhi azzurri il successo é assicurato. Del futuro chi se ne importa? Mettiamo fieno in cascina che “del doman non v’è certezza”, per restare a un fiorentino illustre…