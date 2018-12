Europee. Delegazione Psi a Congresso Lisbona

Pubblicato il 07-12-2018

“Congresso PSE a Lisbona. Finalmente l’occasione per affrontare con proposte nuove un tempo nuovo: un socialismo umanitario più radicale per contrastare la finanziarizzazione dei mercati, un investimento netto sugli Stati Uniti d’Europa, alla maniera dei pionieri fino a Craxi, la revisione dei Trattati di Maastricht per incentivare occupazione e giustizia sociale, la costruzione di una coalizione riformista Europea per battere Internazionale nera e populismi”.

Lo ha scritto in un Post su Facebook il segretario de Psi, Riccardo Nencini, partecipando al Congresso del Partito del Socialismo Europeo, in corso a Lisbona, che terminerà l’8 dicembre. Nencini guida una delegazione del PSI, composta, tra gli altri, da Pia Locatelli, presidente onoraria IS donne, il tesoriere del Partito, Oreste Pastorelli, Maria Cristina Pisani, portavoce del Psi.