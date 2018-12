Fenomeno Brexit tra scetticismo e bizantinismi

Pubblicato il 17-12-2018

Compiendo qualche passo addietro nella storia, e volgendo lo sguardo al passato, lo scetticismo della Gran Bretagna nei confronti del grande progetto Europa è sempre esistito. Infatti, entrò a far parte della Comunità economica europea Cee, dopo trent’anni rispetto agli stati fondatori, nel 1973 dopo che il Parlamento britannico aveva approvato l’anno prima la Legge delle comunità europee sotto il mandato del conservatore Edward Heath, europeista convinto. La svolta arrivò con il referendum del ‘75 in cui la maggioranza risultò essere a favore dell’Ue con ben il 67%.

Dalla fine degli anni ottanta fino ai primi anni novanta, la lady di ferro, Margaret Thatcher, primo ministro inglese donna che mantenne la carica per undici anni, fu una rappresentante contrastante con l’Ue. I problemi dapprima sorsero quando la Gran Bretagna si trovò bloccata in una profonda crisi economica, con un aumento della disoccupazione e continui scioperi. Qui, la Thatcher, iniziò ad attuare dure riforme, mentre all’esterno il suo euroscetticismo venne a galla prepotentemente. Nel 1984 poi, si presentò in Europa per rinegoziare lo sconto annuale per il Regno Unito, consistente in un sistema per cui l’Ue rimborsava a Londra un importo pari al 66% della differenza tra il suo contributo al bilancio Ue e l’importo ottenuto dallo stesso bilancio, comportando un ulteriore onere finanziario a carico degli altri Stati membri e con l’obiettivo di ricompensare al Regno Unito il minor uso degli aiuti agricoli. La non adesione della Gran Bretagna all’Accordo di Schengen, che voleva un’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fu un’altra prova del dissenso europeista. Il progressivo deterioramento dell’ideale di Stati uniti di Europa; mirabile idea quella di Winston Churchill che introdusse tale nuovo e anticipatorio concetto nel 1946 con il suo famoso discorso a Zurigo rivolto agli studenti universitari; fu il rifiuto dell’abbandono della sterlina in favore dell’euro. Bisogna qui ricordare però che il programma dell’unione europea non nasceva come progetto politico ma economico. Ebbe un senso, nel 2001, il mantenimento della propria moneta puramente per necessità economiche.

Il nuovo cambio di rotta avvenne con l’arrivo dei laburisti di Tony Blair al governo, che portarono una stagione positiva nei rapporti con Bruxelles. Nel 2008, con Gordon Brown come premier, arrivò anche la firma del Trattato di Lisbona che includeva il famoso “articolo 50”, il procedimento sull’uscita di un paese dalla Ue. Decisivo però il ritorno dei conservatori nel 2010, con David Cameron capofila del risentimento nei confronti delle istituzioni europee.

Le piaghe del processo fin qui descritto arrivano al 23 giugno 2016, quando David Camerun nel tentativo di sedare il dibattito nel partito conservatore riguardo l’uscita dall’unione europea della Gran Bretagna, ritenne necessario l’intervento della volontà popolare, sottoponendo quindi il paese ad un referendum consapevole che la tale volontà si sarebbe espressa favorevolmente rispetto all’Europa: il 51,9% dei votanti risultava però contraria. Il terremoto innescato dal voto aveva rimescolato le carte al vertice del suo partito conservatore mettendo fuori gioco anche i rivali pro-Brexit, ovvero il ministro della Giustizia, Gove e l’ex-sindaco della capitale Boris Johnson i quali avevano sostenuto l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Qui si delinea la figura di Theresa May, la quale, battendo la candidata tory al vertice del partito, Andrea Leadson, ministro per l’Energia, con effetto immediato veniva nominata leader del Partito conservatore.

Si arriva così alla pagina d’oggi, in cui lo scenario Brexit si arricchisce: il partito conservatore mercoledì sera non è riuscito a sfiduciare la propria leader Theresa May: 200 si sono espressi a suo favore nella votazione segreta che si è svolta a Westminster, mentre i contrari sono stati 117. In base ai regolamenti del partito, per un altro anno nessuno potrà più attentare alla sua posizione ma per vincere le resistenze, ha dovuto promettere che si farà da parte prima delle prossime elezioni, previste per il 2022.

Non che tutti fossero convinti delle sue ragioni, infatti, molti, condividono i motivi dei congiurati, che considerano l’accordo sulla Brexit raggiunto con Bruxelles alla stregua di un tradimento, rischiando di lasciare la Gran Bretagna legata per sempre a leggi e regolamenti europei, pur dopo aver lasciato formalmente le istituzioni Ue. Per ora la May, è decisa nel proseguire la propria battaglia per l’ottenimento dell’uscita definitiva della Gran Bretagna dall’Europa.

La Brexit è un voto di protesta per un disagio sociale contro un governo che non è stato in grado di dare risposte adeguate e nemmeno di comprendere le ragioni del dissenso. Dunque sembra palesemente essere un voto non contro l’unione europea ma contro l’Inghilterra stessa. Non è un caso infatti, che la maggiore adesione alla Brexit sia avvenuta nei territori con più penetrazione di importazioni cinesi negli ultimi dieci anni, risultato questo, di una globalizzazione sfrenata e mal gestita. La conduzione dell’Europa non pare garantire uno scenario solido e fiduciario basti pensare alla gestione/incuria della crisi greca e dell’attuale crisi sull’immigrazione: una politica unitaria europea non esiste, tolta l’istituzione comunitaria della Banca centrale europea, senza la quale non si sarebbero fatte politiche comuni.

Theresa May ha sgombrato il campo da ogni capziosità sul risultato della consultazione tracciando netta la linea della sua azione di governo: “Brexit è Brexit”. Il popolo ha parlato dalla patria della democrazia parlamentare. Da qui partirà mentre l’Europa attende.