‘I nostri figli’, per la regia di Andrea Porporati: genitori per scelta

Pubblicato il 11-12-2018

Attuale e vera. Ricca di tematiche importanti e – purtroppo – ancora così diffuse. Piena di sociale; così drammatica, eppure così reale, ma anche con una profonda speranza infusa, che lascia quasi uno spiraglio a un sorriso sommesso e sincero. Tutto questo è il film: “I nostri figli”, per la regia di Andrea Porporati; con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, nei panni dei due protagonisti. Un film realistico, dalla sceneggiatura semplice, ma per questo risulta più autentico. Non si ricerca la verosimiglianza con i fatti veri da cui è tratto, ma di trasporne la verità più pura. Una giustizia che stenta ad arrivare, ma non per questo si viene meno al rispetto della legge, per gente onesta che crede ancora nei valori della solidarietà e dell’integrazione.

Come noto, la vicenda narrata si ispira alla storia vera di Marianna Manduca. I nomi dei personaggi sono stati cambiati per rispetto della privacy, ma i riferimenti sono ben chiari. Marianna nel film diventa Elena Di Stefano, ma resta comunque una vittima di violenza di genere tra le mura domestiche. E questa non è la sola problematica moderna e contemporanea affrontata nel film, che rende ancora di più ‘presente’ e contestualizzato ai giorni nostri il film. Si parlerà anche, sebbene in maniera indiretta e più velata, di crisi economica, disoccupazione, precariato, di affidamento di minori; ma soprattutto di cosa significhi amare, volere bene, dare e ricevere affetto vero e puro. Anche al di là dei legami di sangue, che comunque contano e sono indissolubili, per quanto le circostanze possano ostacolarli; di che cosa significhi dare aiuto a chi ha bisogno, esserci con la propria presenza; e far sentire la propria vicinanza, nei momenti più difficili e di estrema necessità, non abbandonare né lasciare solo chi non ha più nessuno né niente, non gli è rimasto nulla, neppure la speranza, se non fosse per un gesto benevolo di affetto e di amore esterno, arrivato da lontano quasi, da chi non era tenuto o non avrebbero pensato; da chi non ha mollato, non è indietreggiato neppure di fronte a un rifiuto iniziale; di chi ha saputo capire, comprendere gli stati d’animo tormentati, le fragilità di vittime innocenti che soffrivano, nel dolore, nell’odio, nell’astio, nel rancore e nella rabbia; ma ha saputo rispondere alla collera con l’amore e la comprensione; senza compassione o senza commiserazione, ma con un moto di calore umano sincero e profondo, con la semplicità dell’affetto sentito, non obbligato, ma scelto. Se, si dice, genitore è chi cresce ed educa un figlio, non tanto e non solo chi lo concepisce, genitori lo si è anche per scelta, quando lo si vuole davvero, pur non essendo costretti da nessuna ragione apparente; si è genitori nel migliore dei modi quando si agisce col cuore, ma anche con razionalità, con la ragione che fa educare e insegnare la disciplina, l’onestà, la sincerità, come quella del dire ‘ti voglio bene’ sentendolo davvero, di amare incondizionatamente e non per convenienza, pronti a superare le immani difficoltà che ciò comporta, andando contro tutto e tutti; lottando sino in fondo per esso, resistendo alacremente a tutte le avversità che ci si ritrova davanti. Convinti di una cosa: che non si rinuncerà a dare e ricevere quell’affetto necessario e meritato, che si sarà una famiglia, nonostante tutto possa far credere il contrario, che si perseguirà su quella strada (dell’unione) anche se sarebbe molto più facile rinunciare, lasciar perdere e più comodo fregarsene. Ma come fare a voltarsi dall’altra parte di fronte agli occhi dell’innocenza, di chi chiede aiuto e un po’ d’affetto, di chi non ha colpe se non di essere rimasto vittima di una violenza brutale, che ha ucciso barbaramente invece di amare, solo per il fatto che una donna voleva essere libera da tutta quella violenza e aveva amato un uomo ‘sbagliato’, violento, una persona diversa da quella che credeva di avere di fronte? Ecco, “I nostri figli” è la storia di chi vuole essere libero da tutto questo odio, da tutta questa cattiveria inaudita, da questa violenza efferata (come si dice spesso nel caso di femminicidi). Non si giudica tanto, si prende consapevolezza che spesso si può amare in modo sbagliato e si combatte con la sola arma dell’amore più materno e paterno possibili. Insegnando altri valori e dando altri esempi concreti e tangibili positivi, con i fatti e non solo con le parole prive di fondamento, che sostituiscano quelli negativi con cui si era cresciuti finora. E così si apprende che si può essere (tutti) fratelli anche senza legami di sangue, per il fatto di essere tutti simili e bisognosi d’affetto, di calore umano, di un amore che riscalda e non che incute terrore e mette paura; ma anche per questo occorrono coraggio e forza di volontà, per superare tutte le resistenze (interne ed esterne). Anche troppo amore può far paura e spaventare all’inizio, stordire, lasciare increduli e stupefatti. Si è diffidenti perché si ha paura di essere, ancora una volta, ingannati. Beh, questo film insegna che c’è ancora chi non vuole dire bugie, ma solo la verità più vera, profonda e pura. E dire ‘basta’, insieme, a qualunque costo, a tutta la violenza che c’è in giro. Per una vita diversa e migliore per tutti. Se ne esce un po’ stanchi, ma profondamente cambiati. È il grido silenzioso di chi ascolta i traumi di vittime innocenti e vulnerabili al contempo, con la loro altrettanto fragorosa quanto silenziosa richiesta e invocazione. Dolore a cui non si risponde con altro dolore, ma con amore; perché non c’è vendetta, ma solo perdono semmai e comunque non c’è rancore per chi ha sbagliato, ma solo tanta voglia di voltare pagina. Per loro, rispettosi della legge, c’è solo una norma che detta le regole del loro vivere quotidiano: tutti insieme contro le ingiustizie. E per superare i traumi più reconditi che ci si porta dietro e dentro. Ci sono ferite più profonde di quelle del corpo: quelle dell’anima, spesso, a cui nessuno talvolta pensa. E sono queste che vogliono ricucire i protagonisti de “I nostri figli”. Per rafforzare e superare le proprie fragilità dignitose.

E questo ci riporta al presente, ai giorni d’oggi, alla contemporaneità. Non solo per quanto è ancora viva la tematica della violenza sulle donne. Non solo perché la vicenda cui si ispira il film è ben nota e non troppo passata, ma anche per altri episodi – recentissimi invece – che si legano ad essa. Procediamo con ordine. Innanzitutto partiamo dalla fonte di ispirazione del film per la regia di Andrea Porporati. La vicenda è quella di Marianna Manduca, uccisa dal marito il 3 ottobre del 2007. La 32enne di Palagonia (in provincia di Catania) aveva denunciato ben 12 volte il marito Saverio Nolfo per maltrattamenti. A nulla le è servito. Lasciò tre figli molto piccoli di 3, 5 e 6 anni. Lei si voleva separare dal marito e tra i due ne nacque il contenzioso per l’affidamento dei tre figli. Di loro si occuperà il cugino della donna, Carmelo Calì, imprenditore edile di Senigallia, insieme alla moglie Paola Giulianelli; i due coniugi ottennero il loro affidamento dal tribunale di Caltagirone. Ma il caso è emblematico perché, per la prima volta, lo Stato è stato condannato a risarcire i tre figli della donna uccisa, per non averla protetta dalla violenza e dalle minacce del marito, nonostante le sue numerose denunce. Allora tutto è bene ciò che finisce bene. Finalmente pace trovata per i tre giovani? Nulla affatto.

Infatti pare che uno di loro tre sia rimasto coinvolto nella tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra Clubbing di Corinaldo (ad Ancona), dove sono rimasti uccisi cinque giovani (Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia) e una madre di 39 anni (Eleonora Girolimini); si tratta di tutti giovani, tra i 14 e i 16 anni, per la maggior parte provenienti proprio da Senigallia, che si erano recati lì per assistere al concerto del rapper Sfera Ebbasta, quando qualcuno pare essersi intrufolato con uno spray urticante e così si sono messi tutti a correre per fuggire e uscire velocemente; ma il locale era sovraffollato e molti sono stati travolti fatalmente dall’onda di gente impazzita. Molte le ipotesi al vaglio: forse non sono state rispettate le norme di sicurezza e sono stati venduti più biglietti e fatte entrare più persone di quanta fosse la capienza massima del locale; forse un’uscita di sicurezza era chiusa; forse è stato un guasto alla conduttura che ‘sparava’ il gas che fa effetto ‘nebbiolina’ a creare tutto il caos che ha portato al dramma; per il giovane individuato come possessore dello spray è scattata l’accusa di omicidio colposo preterintenzionale perché nella sua casa è stata rinvenuta anche della droga; il dato di fatto che è una tragedia che forse si poteva evitare. Tra di loro, ripetiamo, pare ci fosse anche uno dei tre figli di Marianna Manduca. E, tra l’altro, ci preme sottolineare che lo spray urticante è molto simbolico, poiché di recente introdotto, proprio a favore delle donne, come legittima difesa contro abusi e violenze sessuali. Un gesto dimostrativo? Un messaggio lanciato? Sicuramente un episodio che fa molto riflettere.

Il film. Venendo al film, dalla realtà, iniziamo prima a vedere come lo ha presentato al TG1 la protagonista: l’attrice Vanessa Incontrada. Per lei è un film che parla di solidarietà e di integrazione; ha molto apprezzato la forza e il coraggio di questa coppia (che lei interpreta con Giorgio Pasotti) in grado di fare quello che ha fatto, di prendere una decisione così importante e significativa, che avrebbe cambiato per sempre la loro vita, nel giro di poche ore. Anche per questo ama definire i due coniugi dei “supereroi”, per l’esempio e il messaggio che hanno lanciato e dato, per la volontà ferrea di andare sino in fondo e con cui sono andati sempre avanti, nonostante tutto. Pertanto ha cercato con umiltà di rendere lo stato d’animo e la personalità della donna di cui veste i panni, con orgoglio e molto senso di responsabilità. E questo all’inizio del film in particolare si sente: se dilaga nel finale, in cui prende velocità e avvio, quasi tutto insieme, nella parte iniziale invece si avverte questa volontà di non essere mai sopra le righe, ma di rendere molto dignitosi ed umani, nella loro massima rispettabilità, questi due individui, così integri e degni di essere considerati tali.

Passando, invece, poi proprio a “I nostri figli” analizziamo il suo disgregarsi su più livelli; dalla vita privata, alle aule di tribunale; dal punto di vista dei genitori a quello dei ragazzi. Ci muoviamo dalla Sicilia (siamo proprio nel 2007) a Senigallia, nelle Marche. Vediamo la coppia di Roberto (Giorgio Pasotti, che interpreta Carmelo Calì) ed Anna (Vanessa Incontrada, che è Paola Giulianelli), apprendere la notizia incresciosa dell’uccisione della cugina di lui: Elena Di Stefano (alias Marianna Manduca). Già con due figli, Riccardo e Diego (di otto anni e mezzo), non esitano ad accogliere nella loro casa anche gli altri tre figli di Elena (Luca, Giovanni e Claudio). Tutti insieme sono una famiglia e anche questi ultimi tre sono loro figli: ‘i nostri figli’ dicono, senza distinzioni nè discriminazioni tra nessuno di loro. Anche se piccole invidie saranno solamente alcuni dei problemi che dovranno affrontare. Lui che perde il lavoro, lei costretta a fare gli straordinari ed alzarsi presto la mattina, dopo che aveva chiesto il part-time per seguire meglio i suoi cinque figli; e poi una casa nuova; l’iniziale rifiuto, soprattutto da parte di Luca, che ancora cerca il padre ed è convinto che la loro mamma Elena non volesse loro bene e vuole fuggire. Intanto anche Diego inizia ad essere geloso dei nuovi arrivati e si allontana, sparisce e fugge di casa, dove è il caos più totale e così non può andare avanti – dice -; i sensi di colpa invadono Anna per averlo trascurato; anche Roberto si sforza di educare i figli nell’onestà, si sente la responsabilità dei figli della cugina, ma a volte crede di non essere in grado e all’altezza; il rapporto tra Roberto ed Anna è cambiato, hanno perso la loro intimità, il loro affiatamento, non c’è più calore, devono ritrovarsi. Anna sente di aver fatto una cosa più grande di loro, per quanto “bellissima”, come le dice la mamma; ma hanno fatto semplicemente – le risponde la figlia – “qualcosa di buono, di concreto”, come le ha sempre insegnato lei sin da piccola. Tutti pensavano sarebbe stata una cosa temporanea, passeggera, un affido di un anno e poi basta; invece i tre figli di Elena resteranno con loro per sempre.

Insomma, il problema più grande per loro cinque era di ritornare ad avere ancora fiducia gli uni negli altri e capire di essere una nuova, grande famiglia allargata, possibilmente unita. Per questo, se Diego e Luca sono i più ‘problematici’, è proprio Luca il personaggio più emblematico e simbolico, dal punto di vista del messaggio; racchiude nelle sue parole la portata del cambiamento. Il padre Roberto gli aveva promesso che gli avrebbe fatto vedere l’Etna, che lo avrebbe portato a visitare il vulcano. Quando arrivano in Sicilia lui neppure se ne accorge, non si rende conto inizialmente che bastava che guardasse fuori dalla sua finestra per poterlo osservare nitidamente. “Era davanti ai miei occhi e non lo vedevo; era sempre stato lì e non me ne ero mai accorto. Ora non so più a chi credere”. È questo: quando si è stati feriti, traditi, delusi, ingannati, è difficile tornare a fidarsi, ad avere fiducia nell’altro e tornare a dare la nostra stima è molto più complicato, è una cosa che occorrerà guadagnarsi con molta più fatica; il nostro rispetto andrà sudato. Insomma, in questa situazione complicatissima, Roberto sente di non farcela più, non sa se riuscirà a resistere ancora. Una volta di più in suo soccorso arriva un’altra adolescente che, al termine dell’udienza in tribunale, lo avvicina e gli dice le parole che per lui saranno profetiche e illuminanti, gli ridaranno quella forza e quel vigore per continuare a lottare. “Sono una ragazza come i figli di Elena – gli dice la ragazza -; per me è tardi, ma non si arrenda la prego”. Pretendere di fare chiarezza e giustizia, far trionfare la verità, perché “mentire è da vigliacchi”. Far trionfare la legalità su un caso tragico e grave. Basti pensare che, nel 2017, sono stati 1600 gli orfani per casi di femminicidio: casi di violenza, tra passione ed umiliazioni. Il marito di Elena viene condannato a venti anni di reclusione perché ritenuto colpevole dell’omicidio della donna e privato della potestà genitoriale. E allora ci si interroga su cosa sia la giustizia, la legalità. Sin dall’inizio si dice: “è il giudice che decide, è la regola” (e come tale va rispettata, si sottintende). Poi, più avanti, si aggiunge: “la legge è legge, per me non basta”. Cioè la situazione è ambivalente, perché la legge è qualcosa di autorevole, che disciplina ogni cosa; quasi una forma di salvaguardia e tutela dell’individuo; ma a volte non basta, non è sufficiente a garantire la giustizia, la sua incolumità e salvezza. Purtroppo. Ed è qui che interviene il singolo dando il suo contributo di giustizia, non facendosi giustizia da solo, senza rispetto della legge, ma con un atteggiamento civile, nel pieno rispetto delle regole, affiancando la legge nel suo compito e assolvendo il suo dovere di buon cittadino. Infatti questa vicenda non sembra caratterizzata tanto da un interesse personale, cioè non conta tanto il fatto che i figli fossero della cugina di Carmelo/Roberto; ma pensiamo di poter dire con fondatezza che, probabilmente, Anna e Roberto avrebbero fatto quel gesto nei confronti di qualsiasi altro essere innocente che avessero visto bisognoso d’aiuto e di affetto; altrimenti pensiamo che, se non avessero avuto un’etica morale ferrea come la loro di fondo, non sarebbe bastato il legame ‘di sangue’ a costringerli a tenere con loro i bambini. Ci sarebbero stati pur sempre i servizi sociali e le adozioni, non solo l’affidamento che li riguardava. Avevano pur sempre già due figli. Insomma, di motivi, ragioni e scuse a loro discolpa quante ne volevano per esonerarsi ed esimersi da ogni responsabilità. Dopo una fase transitoria, potevano tranquillamente liberarsene con la coscienza pulita e salvata. Invece no. Hanno voluto assolvere in toto il loro compito genitoriale, anche se da affidatari. Tenendo così alto il nome e la memoria di Marianna/Elena e rispettando, omaggiando ed onorando il suo sacrificio ed esempio; la sua lotta non è stata invano, ne resterà per sempre il suo ricordo. Per non dimenticare. Ieri come oggi. Purtroppo ancora, in quanto storie di femminicidi così (non sempre, anzi quasi mai, a lieto fine) continuano ad invadere le pagine di cronaca dei giornali. Se il padre dei tre figli di Marianna/Elena si era sempre negato, Anna e Roberto, invece, ci sono sempre stati, non li hanno mai abbandonati né lasciati. Questo significa solidarietà: esserci per l’altro quando serve, quando ha bisogno di noi. La loro è stata una scelta convinta e deliberata, volontaria, sentita, condivisa, partecipata, non un’imposizione o costrizione, neppure per legge. Il loro è stato persino anche un gesto di integrazione ante litteram, prima ed oltre che di solidarietà e solidale. Hanno messo da parte i loro egoismi personali, senza pensare a se stessi, ma solo al bene comune.