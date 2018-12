Nessuno deve speculare sulla tragedia di via Turri. Giusto stare dalla parte di due ragazzi che hanno perso i genitori, di una famiglia preoccupata per ...

Il Pd verso le primarie senza Renzi

Pubblicato il 11-12-2018

Con Matteo Renzi definitivamente fuori dai giochi, il Partito Democratico si appresta a vivere i mesi che precedono le primarie. Nicola Zingaretti è il favorito numero per la poltrona di segretario, Maurizio Martina lo sfidante. Gli outsider sono il parlamentare Francesco Boccia ed i giovani Dario Corallo e Maria Saladino.

Un passo indietro lo ha fatto intanto Cesare Damiano. L’ex sindacalista dirotterà i suoi voti su Zingaretti “perché mi convince la proposta che contiene l’idea di discontinuità, la necessità di ricostruire un partito dalle fondamenta. Un partito inclusivo, aperto all’esterno”.

La corrente renziana non avrà un candidato ufficiale. Sfumata l’ipotesi Minniti, nel pomeriggio è tramontata definitivamente anche la possibilità di una discesa in campo di Teresa Bellanova. I parlamentari che fanno capo al senatore di Scandicci non sono più in sintonia tra loro. Nel pomeriggio è andata in scena un vertice alla Camera tra i dem. Clima teso, fa sapere chi era presente.

Possibile che alla fine i consensi dei renziani finiranno in dote a Martina. Il voto della riunione Pd, infatti, ha affidato il compito a Lorenzo Guerini di trattare l’appoggio all’ex reggente. Non tutti d’accordo con la linea di maggioranza i partecipanti al vertice. Una parte dei parlamentari ha chiesto libertà di voto al congresso. Altri intendono sostenere Martina. Entro domani alle 18:00 andranno comunque presentate ufficialmente le candidature.

La conta non è stata indolore. Nomi pesanti si sono sfilati dalla linea designata dalla maggioranza dem. Il forfait di Minniti, d’altronde, si sapeva che avrebbe lasciato strascichi pesanti. Tempo scaduto, però, per presentare un candidato d’area. “Troppo tardi – ha detto il capogruppo al Senato Marcucci – l’unica soluzione è andare con Martina per rafforzare la dose di riformismo dentro il Pd”.

Ad ogni modo il sostegno dei renziani potrebbe far comodo a Martina. In caso di vittoria, però, il deputato lombardo dovrebbe cedere qualche carica interna. Nella giornata di ieri era circolata la voce di Maria Elena Boschi presidente del partito. “Non sono minimamente interessata e voglio essere tenuta fuori da un chiacchiericcio che non mi interessa, non mi riguarda, non mi appassiona”, la smentita dell’ex ministra. Tuttavia il Pd, qualora fosse guidato da Martina, non si avvicinerebbe al Movimento 5 Stelle. “Impossibile” taglia corto.

F.G.