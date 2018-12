Imprenditore inscena incidente, muore operaio in nero

Particolari agghiaccianti e una storia che mette in evidenza ancora una volta il problema vero del nostro paese: lavori in nero e morti bianche.

A Sagron Mis, nel bellunese, un imprenditore boschivo avrebbe trasportato un suo operaio morto e ‘in nero’ di 28 anni, Vitali Mardari, in macchina per oltre mezzo chilometro, per poi chiamare i soccorsi dicendo di aver rinvenuto “il cadavere di uno sconosciuto” nel bosco.

Il fatto risale al 19 novembre scorso, ma le indagini condotte dai carabinieri dei comandi di San Martino di Castrozza e Imer hanno svelato il giallo. Inizialmente sembrava che l’uomo fosse stato colpito mortalmente dalla caduta di un albero. In base al primo sopralluogo, oltre alle lesioni riscontrate, si è compreso che la prima ricostruzione non era sostenibile.

L’incidente è avvenuto nel corso dell’approntamento di una teleferica strumentale all’esbosco, un cavo in acciaio si era spezzato colpendo violentemente Mardari, il giovane moldavo, che partecipava alle operazioni di ancoraggio.

Il giovane boscaiolo è stato sbalzato a qualche decina di metri morendo sul posto a causa di importanti fratture alla base cranica. Gli altri operai nel cantiere hanno allertato il titolare dell’impresa boschiva, S.R., che giunto sul posto, senza nemmeno verificare le condizioni dell’infortunato, ha deciso di caricare il corpo sull’autovettura e lo ha trasportato ad una distanza di 600 metri.