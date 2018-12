Infrastrutture. Psi: “Dal governo passi indietro”

Pubblicato il 12-12-2018

Un Paese al palo. Fermo alle intenzioni e agli annunci. Un Paese che sta imboccando una china dannosa, sostenuta da una idea pericolosa: quella del non fare. È la realizzazione della decrescita felice ipotizzata dal fondatore dei 5 Stelle. O molto più semplicemente è la incapacità di realizzare. Nel campo delle infrastrutture l’applicazione della teoria del non fare sta riuscendo nel modo migliore. “Dalla maggioranza di governo – afferma il Segretario del Psi, Riccardo Nencini, durante i lavori della commissione Lavori pubblici del Senato – arrivano quotidianamente segnali preoccupanti circa lo sviluppo e la sicurezza delle infrastrutture del Paese. L’elenco delle opere bloccate da questo governo e finanziate dai precedenti esecutivi è lunghissimo, ma oggi in ottava commissione un’altra ‘sorpresa’ che rischia di mandare in fumo tutti gli sforzi messi in atto negli anni passati: sarà indebolito e definanziato il partenariato per la logistica e i trasporti e vi sarà una riduzione drastica – 1 miliardo e 827 milioni – di fondi destinati ad Anas”.

Una situazione che Nencini definisce “preoccupante”. Poi spiega il motivo: “Vedremo venir meno l’ambiziosa stagione di pianificazione per le infrastrutture e i servizi per il trasporto merci che avevamo messo in campo per implementare il sistema logistico del Paese e renderlo più efficiente. Inoltre – prosegue Nencini – è un segnale pericoloso quello di sottrarre fondi alla manutenzione e alla messa in sicurezza della viabilità stradale: i governi precedenti avevano aumentato i fondi Anas e destinato ben il 40% degli investimenti previsti nel piano pluriennale proprio alla manutenzione”.

“Come se non bastasse, anche gli studi e le campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale, su cui noi avevamo investito e creduto, subiranno una battuta d’arresto. Di questo passo – conclude Nencini – saranno i cittadini a pagare, in termini di sicurezza, le scelte scellerate, seppur tracciate confusamente, di questo Governo”.

Solo pochi giorni fa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aveva attaccato duramente il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, accusandolo di “parlare a vanvera” e di non ottenere quei risultati operativi fondamentali per la ripresa di Genova e di tutta la Regione. Aveva affidato il suo pensiero a un durissimo comunicato stampa in risposta alle dichiarazioni fatte dall’esponente 5 Stelle nel corso della trasmissione televisiva “L’Aria Che Tira”. “Il Ministro Toninelli non perde occasione per dimostrare la propria ignoranza e incapacità”. Sulla vicenda del ponte Morandi Toti è stato un fiume in piena: “Toninelli forse non si rende neppure conto che è stato proprio lui a fare il più grande favore ad Autostrade, inventandosi una legge per cui, prima volta nella storia, il danneggiato paga e chi è oggettivamente responsabile del disastro, Autostrade per l’Italia, sta con le braccia conserte a guardare. Sono il primo che vuole individuare e punire i colpevoli della strage ma questo compito spetta alla magistratura e non all’investigatore Toninelli. Io, è vero, avrei fatto pagare e ricostruire il ponte a quella società, sotto controllo pubblico, come si fa in tutto il mondo. Questo avrebbe consentito di demolire e ricostruire in fretta, senza intoppi e senza costi. Toninelli, al contrario, si è divertito a sperimentare pittoresche teorie, usando i liguri come cavie. Tutti noi, ora, speriamo che il Commissario Bucci, con il suo lavoro, riesca a mettere una toppa ai disastri compiuti dal Ministro. Sperando che nessuno faccia ricorso, incrociando le dita e trattenendo il fiato”.

Intanto si allunga l’elenco delle opere incompiute. O di quelle di cui ancora non sono stati aperti i cantieri. Nel frattempo l’Europa sta perdendo la pazienza sulla Tav.