IveliseCineFestival, premiati i vincitori della IV edizione di Cortometraggi

Pubblicato il 04-12-2018

Si è svolta domenica sera 2 dicembre 2018, la Premiazione dell’IveliseCineFestival

nel corso della quale sono stati annunciati i vincitori.

Serata ricca di grandi emozioni e sorprese ieri al Teatro Ivelise di Roma, durante la Premiazione della Quarta Edizione dell’IveliseCineFestival.

Il festival di cortometraggi e documentari, realizzato con il contributo della Regione Lazio, prodotto dal Teatro Ivelise e l’Associazione Culturale Allostatopuro, patrocinato da Acsi e Metis Teatro e organizzato in collaborazione con Teatro Kopò, il Caffè Letterario Mangiaparole e il Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno, dopo tre giorni di proiezioni parallele in più sedi artistiche della capitale, si è concluso ieri con la tanto attesa Premiazione nel corso della quale sono stati annunciati i vincitori decretati sia dalla Giuria di Esperti che dalla Giuria Popolare.

Ricordiamo che delle 42 opere in Concorso, divise in 7 categorie di genere, la Giuria, presieduta da Massimiliano Bruno (regista/autore/attore), Volfango De Biasi (Regista e Sceneggiatore), Marta Gervasutti (regista/sceneggiatrice), Alessandro Pesci ( Direttore della Fotografia), Massimo Intoppa (Direttore della Fotografia), Luca Angeletti (Attore, Cantante, Sceneggiatore e Regista), il 26 novembre scorso, ha decretato 4 nomination per ogni categoria.

MIGLIOR OPERA:

AHINOA di Ivan Sainz- Pardo

THE ESSENCE OF EVERYTHING di Daniele Barbiero

LA PREMIATA COMPAGNIA MASTROSIMONE di Giovanni Battista Origo

PIPINARA di Ludovico Di Martino

MIGLIOR REGIA:

Daniele Barbiero in THE ESSENCE OF EVERYTHING

Ludovico Di Martino in PIPINARA

Ivan Sainz- Pardo in AHINOA

Giovanni Battista Origo in LA PREMIATA COMPAGNIA

MASTROSIMONE

MIGLIOR FOTOGRAFIA:

Jose Martin Rosete in AHINOA

Valerio Martorelli in PIPINARA

Angelo Coli in

CONVERSAZIONE PRIVATA

Tomas Gold in CONSTRICTION IS A

SCAR

MIGLIOR MONTAGGIO:

Gianluca Conca in THE ESSENCE OF EVERYTHING

Ivan Sainz- Pardo e Fran Garcia in AHINOA

Cristina Di Lorito in CONVERSAZIONE PRIVATA

Niccolò Notario in PIPINARA

MIGLIOR SCENEGGIATURA:

Fabrizio Benvenuto in HAPPY HOUR

Ludovico Di Martino e Nicola Ingenito in PIPINARA

Giovanni Battista Origo e Elettra Raffaella Melucci in LA

PREMIATA COMPAGNIA MASTROSIMONE

Costanza Bongiorni in THE ESSENCE OF EVERYTHING

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:

Paolo Briguglia in HAPPY HOUR

Alessandro Marverti PIPINARA

Matteo Quinzi in LA PREMIATA COMPAGNIA MASTROSIMONE

Ludovico Terzigni in AGGRAPPATI A ME

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:

Blu Yoshimi in CERTE BRUTTE COMPAGNIE

Alice Pagotto in HAPPY HOUR

Veronica Liberale in LA VOLTA BUONA

Valeria Cavalli in DEPARTURES

ATTORE RIVELAZIONE:

Andrew Mullan in THE ESSENCE OF EVERYTHING

Marco Imparato e Emmanuell Caserio in DOPPIO SEI

Daniele Mariani in FINE D’ESTATE

ATTRICE RIVELAZIONE:

Stephanie Tripp in THE ESSENCE OF EVERYTHING

Aurelia Shikarski in AHINOA

Miriam Fauci in AGGRAPPATI A ME

Maria Vittoria Montali in LA STORIA DI ARIANNA

Come nelle precedenti edizioni, anche il pubblico è stato partecipativo e ha votato durante le proiezioni parallele, nelle giornate del 29 e 30 novembre, sia al Teatro Ivelise, al Teatro Kopò, Caffè Letterario Mangiaparole, al Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno e all’Associazione Metis Teatro, decretando la “Migliore Opera a categoria di genere”:

Migliore Opera per la categoria di genere Fantasy: “The Essence of Everything”

Migliore Opera per la categoria di genere Commedia: “Aggrappati a me”

Migliore Opera per la categoria di genere Tematica Sociale: “L’ultimo Ninja”

Migliore Opera per la categoria di genere Drammatico: “Let the night sorround you”

Migliore Opera per la categoria di genere Documentario: “Oro bianco”

Migliore Opera per la categoria di genere Horror/Thriller/Noir: “Il polo opposto”

Migliore Opera per la categoria di genere Animazione: “The eyes of azzure”

Alla Premiazione di ieri sera, nel piccolo teatro nel cuore di Roma, si sono ritrovati i finalisti arrivati in nomination, i registi delle opere votate dalla Giuria Popolare, di fronte ai Giurati sul, Massimiliano Bruno, Volfango De Biasi, Massimo Intoppa, Luca Angeletti, le partnership e lo staff dell’evento, uniti dal grande entusiasmo, per annunciare i vincitori.

Sul palco insieme alla Giuria, la Direttrice del festival Brenda Monticone Martini e Martina Milani (gia Coordinatrice della II edizione del Festival), per presentare l’evento, annunciare i vincitori e le grandi sorprese di questa edizione: premi sia in denaro che in forniture, istituiti grazie alle donazioni devolute all’Associazione Culturale Allostatopuro.

Essere già lì per i finalisti e per lo staff del festival, è stato un grande successo, ma di sicuro i riconoscimenti e i premi saranno di grande incoraggiamento per il loro futuro, ed è così che vince come Miglior Opera di questa Quarta Edizione “The Essence of Everything” di Daniele Barbiero, con 1.000 euro in premio e la proposta al regista di entrare nella commissione degli esperti nella prossima edizione dell’IveliseCineFestival, la Miglior Regia va a Ivan Sainz – Pardo in Ahinoa che vince un giorno di set nella location del Teatro Kopó; la Miglior Sceneggiatura va a “La premiata compagnia Mastrosimone” di Giovanni Battista Origo e Raffaella Melucci vincendo un giorno di set presso il Mangiaparole – Libreria Caffè letterario e la pubblicazione della sceneggiatura con la casa editrice fondata dal locale, la Miglior Fotografia va a “Pipinara” di Valerio Martirelli che vince 2 giorni di set nella location del Teatro Ivelise; il Miglior Montaggio va a “The Essence of Everything” di Gianluca Conca che vince 2 giorni di set nella location del Teatro Ivelise.

Anche i migliori attori hanno ricevuto una targa di riconoscimento e hanno vinto una cena per due persone presso il Mangiaparole – Libreria Caffè letterario:

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:

ALESSANDRO MARVERTI (PIPINARA)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:

ALICE PAGOTTO (HAPPY HOUR)

ATTORE RIVELAZIONE:

ANDREW MULLAN (THE ESSENCE OF EVERYTHING)

ATTRICE RIVELAZIONE:

AURELIA SHIKARSKI (AHINOA)

