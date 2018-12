Kosovo con l’esercito, la Serbia chiede riunione Onu

Pubblicato il 14-12-2018

L’Europa dell’Est e i Balcani preoccupano ancora. A vent’anni dal conflitto in Kosovo, il parlamento di Pristina ha approvato una legge per costituire un esercito. La legge conferisce un mandato militare alle forze di sicurezza del Kosovo (KSF), che finora avevano armi leggere e avevano svolto operazioni di protezione civile. Contro la decisione si è subito allertata l’Alleanza Atlantica e “riconsidererà il proprio livello di impegno” in Kosovo, ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. “Mi dispiace che questa decisione sia stata presa nonostante le preoccupazioni espresse dalla Nato. Il Consiglio dell’Alleanza atlantica sarà ora costretto a riconsiderare il proprio livello dell’impegno con le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf)”, ha sottolineato. La Serbia, dalla quale il territorio del piccolo stato a maggioranza musulmana si è staccato dal 2008, ritiene tale iniziativa del Kosovo una “minaccia diretta alla pace e alla stabilità della regione”. Il governo serbo ha anche osservato che in risposta alla decisione di Pristina, Belgrado potrebbe, tra le altre cose, dichiarare la regione “territorio occupato” e giustificare il possibile “uso delle forze armate del paese”. La premier serba Ana Brnabic ha fatto sapere che la decisione può minacciare l’equilibrio e “Rischia di accendere un incendio”. Le autorità della Serbia hanno annunciato la necessità di condurre una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite