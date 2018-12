La stretta ma unica strada della serietà

Pubblicato il 18-12-2018

Ok. A scorrere i titoli dei giornali la questione è sempre più esplosiva (dopo la triste realtà dell’incapacità di tenere sotto controllo in modo credibile i conti pubblici). In casa Pd volano pentole, si compiono adulteri e incesti. Il governatore del Lazio si confonde con suo fratello quando fa il Montalbano che si gode un bel pranzetto sul terrazzo di casa. Fa la parte di chi la sa lunga e sembra tranquillo, ma è in arrivo l’abbraccio mortale di D’Alema che è pronto a portarsi dietro gli affondati di LeU e degli sconfittisti “de sinistra”. I candidati alle primarie non si contano e si confondono. Il congresso è sempre più evanescente. Pezzi del ceto dirigente si vedono pronti a salpare per dar vita a liste e poi a partiti(ni) propri. E’ un cupio dissolvi generale proprio mentre il governo giallo-verde mostra evidenti segni di cedimento. Cedimento non all’Europa (come vogliono far credere nella loro perenne campagna elettorale) ma alla cruda realtà dei numeri.

Nel frattempo ecco il ritorno del grande progetto che cova dai tempi della famosa “non vittoria” del 2013. Si mormora, neanche tanto sottovoce, di “sfruttare le contraddizioni del M5S”, si ritorna a dire “che una grande (ma quale) forza politica deve tener conto dei numeri e dei rapporti con chi al governo potrebbe instaurare dinamiche interlocutorie su alcuni temi “, in pratica un pezzo abbondante del Partito Democratico a trazione Zingaretti è pronto a entrare in gioco come stampella di Di Maio. Calenda insiste, e fa bene, sulla necessità di dar vita al “Fronte Repubblicano” , e Renzi pare sul serio intenzionato a dar vita a una sua lista per le europee e poi a un suo partito, quello sì, personale.

Domanda. Ci rendiamo conto che diamine sta accadendo? Abbiamo davvero il coraggio di starcene fermi a guardare? Il Paese e l’Europa hanno bisogno di una nuova opzione riformatrice di matrice lib-lab subito. Un’aggregazione che dia visibilità a temi che sul serio riguardino la tenuta dell’Italia. Questioni che se non affrontate sono benzina sul fuoco sul futuro delle istituzioni democratiche, sul sistema previdenziale, sulle finanze pubbliche, sui diritti civili, sulla libertà di stampa, sulla qualità dell’istruzione, sul capitale umano…per non parlare dei problemi su cui discutiamo ogni giorno e che si impattano sulla vita dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori (occupazione). Tav, Tap etc etc.

Non c’è un reale piano strategico per affrontare i numerosi punti di crisi. Manca una visione della società. Manca alle forze di governo ma manca anche alle opposizioni.

Gli imprenditori del nord non ne possono più e iniziano a manifestare chiari sintomi di insofferenza.

Lo sviluppo tecnologico avrà un impatto sul mondo del lavoro (come sempre è stato) e bisogna tenerne conto. I cambiamenti si governano non si rifiutano. Non basta ergere muri. Non basta neanche per la questione immigrazione . L’Africa è il futuro, e attualmente il Ruanda è il Paese che attira più investimenti stranieri e su cui si scommette di più .

Il mezzogiorno è un ponte strategico tra l’Europa e l’Africa. Ma Napoli, invece di comportarsi come l’eventuale cabina di regia con lo sguardo ben puntato sul futuro e sulle proprie capacità ( visto il ruolo che potrebbe avere data la sua posizione geografica e la sua storia), ha invece fallito dal punto di vista amministrativo passando con la gestione De Magistris da 900 milioni di debito a 2 miliardi e mezzo. Al contrario, comuni grandi e piccoli in Campania hanno la fortuna di poter contare su qualificati consiglieri, assessori, sindaci, vice-sindaci che lavorano sodo. La stessa Regione Campania fa la sua parte.

Il punto. Ecco che da questi elementi si evince l’urgenza della costruzione di una moderna forza riformista, plurale, ambientalista (ambientalismo innovativo stile Gruenen), socialista, radicale e che attinga ai gruppi e comitati civici presenti sui territori. Una forza che sappia partire dai territori per lanciare un segnale di un cambiamento vero, concreto e possibile proprio attraverso l’amministrazione quotidiana. Lavorando sodo e guardando in faccia la realtà . Un cambiamento che coinvolga il rilancio del sogno degli Stati Uniti d’Europa iniziando dal duro lavoro nei comuni e nelle città.

Massimo Ricciuti