Lavare i cervelli è un’arte. Ecco la “bibbia”

Pubblicato il 13-12-2018

Attuale, anzi, attualissimo: pare scritto ieri e invece sono passati ben 90 anni, un anno-luce al nostro tempo virale in cui se stiamo lontani dalla rete un giorno ci pare di essere invecchiati un anno.

E’ segno che le intuizioni d ei grandi non hanno tempo, anzi, lo sfidano apertamente. Poi, l’uso che se ne fa, l’etica usata nell’attuarle è tutt’altra cosa.

“Propaganda” (L’arte di manipolare l’opinione pubblica), di Edward Bernays, pp. 160, euro 11.50 (collana “La mala parte”) è un classico del suo genere e vi servirà per vendere di tutto, a cominciare da voi stessi.

Si tratta di piccoli saggi molto sostanziosi e di struttura polisemica che spiegano in modo “scientifico”, e nelle moderne democrazie, come far fumare le donne “sebbene dovessero essere piacenti, non dovevano avere l’aspetto di modelle” e che chi non se l’accende è retrò.

Ma anche come vendere una merce qualsiasi, convincere la gente dell’importanza dell’istruzione, come si imposta una campagna pubblicitaria e piazzare un brand appena uscito, ecc.

Forse quelli che ci lavano il cervello, che ci riempiono la mail di fake-news che diventano virali con i like e le condivisioni, le leggende metropolitane spacciate per certezze cartesiane, gli stregoni che stroncano i vaccini, l’antimodernità che pulsa viscida intorno a noi, la scienza relativizzata, i ciarlatani che ci imboniscono, gli hacker e gli influencer manco sanno dell’esistenza di Bernays.

O forse lo tengono sul comodino e ogni tanto ci danno una sbirciatina.

Fatto sta che queste teorie oggi sono applicate nella maniera più perversa possibile e l’uomo è diventato esso stesso una merce, nelle mani di pr astuti, psicologi diabolici, pubblicitari mefistofelici, stilisti che si ammantano di arte posticcia (sfruttando i bambini a un dollaro al giorno), guru che ci vendono l’effetto placebo.

E siamo ostaggi di creativi la cui stessa parola contiene un suono sinistro. E tutto questo canagliume che usa così bene le nuove tecnologie ci ha fatto smarrire il libero arbitrio, per cui più vogliamo esaltare la nostra unicità e più siamo massa ebete di consumatori di spazzatura, come il ragno che più si dimena nella ragnatela e più si intrappola e si intruppa nella massa.

Mentre i decisori politici tengono bordone o stanno a guardare.

E. Louis Bernays (“padre delle pubbliche relazioni”) a un certo punto parla di bonificare l’etimologia del termine propaganda, a cui vorrebbe restituire “un’aura di rispettabilità”, avvertendone tutta la minacciosa ambiguità.

Oggi bisognerebbe ridare semantica e dignità al termine “comunicazione”, con cui si intendono un certo numero di furbastri che ci propinano rubbish d’ogni genere, politico incluso. Ma delle menzogne non rende conto nessuno.

Francesco Greco