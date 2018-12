L’Italia e l’Europa di fronte al baratro più profondo

Pubblicato il 13-12-2018

Mancano meno di sei mesi alle elezioni europee, spartiacque mai così decisivo sul futuro politico d’Italia e d’Europa, e in Italia, tuttavia, quello che dovrebbe essere il costituendo fronte europeista, anziché puntare, come sarebbe saggio, a trovare una quadra e ad aggregarsi, continua a viaggiare più che mai frazionato, distinto in decine di frammenti che, purtroppo, è quasi matematico, contribuiranno a una sconfitta elettorale già abbondantemente annunciata.

Contemporaneamente al manifesto che abbiamo diffuso anche da queste colonne con un certo entusiasmo sul rilancio del progetto di una lista radicale e socialista della Rosa nel Pugno per gli Stati Uniti d’Europa, dalle file del Pd sono nati ben due comitati civici: Piazza Grande del candidato segretario Nicola Zingaretti (che in verità sa un po’ di correntone old style) mentre il gruppo renziano, ufficialmente sparpagliato nel dibattito delle Primarie, origine del ritiro dalla corsa congressuale di Marco Minniti, sentitosi tradito proprio dal suo ex premier, ne dovrebbe costituire un altro, forse alla base dell’ormai decotto progetto di un partito liberaldemocratico neocentrista che dovrebbe vedere tra i protagonisti, oltre all’ex segretario dem, anche altri fuoriusciti da Forza Italia per la quale al progetto pare stia pensando Paolo Romani.

E siccome poi non può esserci due senza tre: a Napoli il sindaco De Magistris punterà a rendere il suo gruppo cittadino dal nome (un po’ autoreferenziale, un po’ allusivo) DeMa in un movimento nazionale tutto nuovo, da ribattezzare prima di Natale e pronto ad armarsi e a partire per le Europee. Per andare dove? Chi lo sa.

Ma tanto – obietterà qualcuno – si vota con il proporzionale, poi i gruppi sono precostituiti all’Europarlamento di Strasburgo. Una palese verità che però, stavolta, proprio e più che mai per il duplice valore che avranno le elezioni europee per il nostro Paese, rischia di essere politicamente devastante.

E psicologicamente devastato, in questo senso, deve essere, sul fronte europeista popolare, il movimento berlusconiano con una Forza Italia ridotta elettoralmente all’osso, ben al di sotto del 10% per il quale l’ultima carta della vita potrebbe essere la candidatura a tutto campo di Silvio Berlusconi capolista ovunque.

Misteriosa per ora la posizione dei radicali di Emma Bonino confluiti in + Europa già dalle scorse Politiche che, tuttavia, a meno che non vogliano proporre a qualcuno di trasformare il loro listino in un listone aggregante, da soli non potranno coltivare troppi sogni di gloria.

Soprattutto se in mezzo all’agone c’è il Movimento 5 Stelle, come al solito indefinibile, dato in calo ma con uno zoccolo duro forte e numeroso che resiste e ad oggi negli ultimi cinque anni, neppure alle famose elezioni europee 2014, quelle del Maalox, è sceso al di sotto del 20%.

Dall’altra parte c’è il fronte dei cosiddetti “sovranisti”, nazionalisti moderni che di fatto – anche se non possono ancora dirlo con chiarezza – in prospettiva fungeranno da demolitori dell’idea di Europa unita su cui il Vecchio Continente si è riunito dal secondo dopoguerra.

A dire il vero – ma la consolazione è magra – viaggiano anche loro in ordine sparso. Basti pensare che il premier ungherese Orban si posiziona – inspiegabilmente – nel Partito Popolare Europeo. Lui che è il migliore amico di Salvini, almeno a parole. I fatti – se identifichiamo Salvini (ahinoi) con l’Italia – dicono esattamente il contrario.

Poco gliene importa al leader leghista, ormai praticamente una popstar che, forte del suo rasoio semplicizzante (anche a costo di sparare fake news e numeri imbarazzanti e irrealizzabili sui social, vedi il taglio delle accise sulla benzina dal 5 marzo scorso o il rimpatrio di 600mila immigrati) ammassa consensi che hanno più a che fare con l’irrazionalità e l’ignoranza di un popolo disinformato che con effettivi ragionamenti politici e che tuttavia legittimano lui, rivelatosi animale politico al di sopra di ogni previsione, a fare il praticamente il bello e il cattivo tempo.

A questo si aggiunga che all’indomani della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma, fondata sull’esaltazione del #primaglitaliani, persino commentatori solitamente moderati, sebbene a destra, come il giovane editore Francesco Giubilei, dalle colonne de Il Giornale parlava di Salvini come del leader di un neonato “partito della nazione”, progetto nel quale avevano fallito prima Berlusconi con il Pdl, poi Renzi con il Pd al 40.

C’è da dire che se questa è l’idea di nazione su cui la maggioranza si riunirà: chiusa in se stessa, impaurita da ogni diversità, egoista, contraria all’accoglienza e alla solidarietà, fino a giustificare violenza e razzismo, mal ne incorrerà all’Europa di domani. Un male che l’Italia sta già sperimentando e potrebbe peggiorare ulteriormente, specie se le opposizioni non si daranno una sveglia che non suoni quando ormai sarà davvero troppo tardi. Il confine è stretto e il burrone è profondo. Caderci equivarrebbe ad essere senza scampo.

Daniele Priori