Luca Fantò

La sinistra riformista ha mancato il proprio compito

Pubblicato il 11-12-2018

Care compagne e cari compagni,

è evidente a tutti come oggi l’Italia si trovi in un momento fondamentale del suo percorso storico e sociale. Come ben descritto alcuni giorni fa dal Censis, gli italiani tendono sempre più a perdere la propensione alla solidarietà e appaiono più chiusi, invidiosi, egoisti. Alla solidarietà si sostituisce la diffidenza.

Noi cari compagni e care compagne, dobbiamo riconoscere che la sinistra riformista negli ultimi 25 anni ha mancato il proprio compito, per un eccesso di ottimismo o forse per mancanza di fiducia negli ideali di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale. Ci siamo lasciati affascinare da un liberalismo democratico che in realtà nascondeva dietro di sé un sistema economico desideroso di sottomettere all’economia e alla finanza, la politica e i governi. Siamo stati sottomessi alla crisi economica scoppiata nel 2008. In Italia non siamo riusciti a dare una risposta a tale crisi, non siamo riusciti a far percepire ai cittadini, nel momento del bisogno, la vicinanza dello Stato e delle istituzioni.

Il sentimento di fragilità determinato dagli effetti della crisi che ha devastato il mondo per oltre 5 anni, ha determinato in Italia il successo, apparentemente incomprensibile, della Lega e dei 5 Stelle. Lega e 5 Stelle oggi al governo del Paese. Un governo che appare evidentemente poco stabile, minato dall’incompetenza di alcuni suoi membri e che rischia di gettare ancora di più nel caos la nostra società.

Compito di noi socialisti, della sinistra riformista, è oggi risollevarci dalla narcosi ideologica degli scorsi decenni, ritornare a credere e lottare affinché solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale tornino a rappresentare agli occhi dei cittadini traguardi auspicabili e raggiungibili. Dobbiamo tornare al fianco dei cittadini.

I cittadini hanno percepito l’allargarsi delle distanze tra i pochi, sempre più ricchi, ed i molti, sempre più in difficoltà e senza speranza di migliorare la propria condizione. Spetterebbe a noi porre fine a questa radicalizzazione delle diseguaglianze.

Questo è il nostro compito, ridistribuire la ricchezza non solo attraverso il necessario adeguamento dei salari (pubblici e privati) agli standard europei, ma anche potenziando i servizi offerti dallo Stato e dagli Enti Locali.

I cittadini hanno percepito e provato nella loro quotidianità gli effetti del blocco della mobilità sociale determinato dall’inefficacia di un sistema scolastico obbligato da anni a star dietro ai provvedimenti di bandiera dei diversi ministri deputati all’istruzione pubblica. Riattivare l’ascensore sociale, questo è il compito di noi socialisti, della sinistra riformista, dotando di risorse umane ed economiche le scuole statali, restituendo autonomia didattica ai docenti, accrescendo le risorse disponibili per le università statali, potenziandone le capacità nel campo della ricerca.

I cittadini hanno percepito e provato nella loro quotidianità gli effetti del blocco della mobilità sociale determinato dalla mancanza di coraggio di molte imprese. Riattivare la mobilità sociale vuol dire sostenere quelle aziende che hanno successo e che dimostrano di saper ottenere legittimi profitti e al contempo di salvaguardare il benessere dei propri dipendenti. Dobbiamo ristabilire la funzione sociale delle imprese e del lavoro come contributo dei singoli cittadini al benessere della collettività. Noi socialisti dobbiamo ritrovare il coraggio di sostenere la parte migliore dell’imprenditoria italiana e lasciare ai processi del libero mercato chi si è dimostrato poco capace.

Lo Stato deve tornare a fare il proprio dovere, ossia salvaguardare il benessere dei propri cittadini. Noi socialisti dobbiamo innescare e contribuire a tale virtuoso compito.

Segretario regionale del PSI del Veneto