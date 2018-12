Luigi Mainolfi:

Guardare in alto, non i propri piedi

Pubblicato il 19-12-2018

Il Consiglio Comunale di Avellino è andato a casa. Un Commissario gestirà il Comune fino alle prossime elezioni. Speriamo di vedere facce diverse e di ascoltare proposte interessanti. Saremo fortunati, se saranno anche intelligenti. Ho sempre pensato che il dopo elezioni si intuisce, osservando come nascono i candidati a Sindaco e come si costruiscono le liste. Nella prima Repubblica, si dava molta importanza al Programma, che diventava la bussola per l’attività amministrativa. Nella seconda Repubblica, il Programma è diventato una cosa secondaria. Ci si attrezza per criticare i concorrenti, non badando alle parole e ai manifesti. Il comportamento e i messaggi dei Capitaz nazionali hanno trovato nelle periferie terreno fertile e imitatori. Anche le richieste, che provengono dalla società, influenzano la qualità delle campagne elettorali e la produttività amministrativa. Ad Avellino, alle ultime elezioni amministrative, si presentarono 17 liste e oltre 500 candidati a consiglieri.

Una valutazione sociologica del fenomeno ha fatto capire che la politica è stata sostituita da una “maratona paesana”. Speravo che, dopo la fine ingloriosa della Giunta Ciampi, cambiasse il comportamento delle forze politiche e degli aspiranti amministratori. Purtroppo, sono riprese le stesse manfrine. Si propongono a Sindaco persone bocciate dai loro partiti o dagli elettori. Dei veri problemi, nessuno ne parla. Il che dimostra che non sono conosciuti. Poiché, nessuno può risolvere problemi che non conosce, il futuro non lascia intravedere nulla di buono. Di seguito, cercherò di richiamarne alcuni, ricordando che, l’importanza di un problema si determina in base agli effetti che, la sua soluzione o la sua non soluzione, potrà produrre. 1) Quanti giovani laureati e diplomati restano disoccupati, oltre che per mancanza di lavoro, per la non coincidenza tra qualifiche richieste e qualifiche disponibili.

Un diplomato del Liceo Artistico, del Liceo Sportivo o del Liceo Musicale in quale campo può trovare lavoro? Ho letto che il 41% degli studenti delle Superiori, se avesse la possibilità, vorrebbe cambiare indirizzo scolastico. Quanti laureati in Beni Culturali, Giornalismo, Sociologia e Psicologia si trovano nelle stesse condizioni? Di chi la colpa? Non dei giovani, ma dalla mancanza di orientamento scolastico. Chi avrebbe dovuto “orientare” i ragazzi, che uscivano dalla Scuola Media, verso “binari della vita”, evitando che si incamminassero verso i “binari della morte”? Rossi-Doria affermava che se vogliamo lo sviluppo del territorio, bisogna valorizzare le sue risorse. I ragazzi sono risorse potenziali.

La politica, tramite gli Amministrazioni, dovrebbe orientarli in modo da farli diventare energie. Per assolvere a tale compito, è utile ascoltare il consiglio di Stephen Hawking: “ Guardate in alto, verso le stelle e non i vostri piedi. Plasmate il futuro”. Da Assessore Provinciale, mi impegnai per concretizzare l’orientamento scolastico. Adesso, assistiamo agli stupidi Open Day, che sono pubblicità per avere “clienti”. 2) Per Avellino, il commercio è stato sempre il settore trainante. Da un bel po’, langue e aumenta il numero delle saracinesche abbassate, con effetti negativi sull’occupazione, sul valore dei locali e sulla qualità della vita sociale. Cosa fare per invertire la tendenza? Ritorna l’insegnamento di Rossi-Doria: “Se non si fanno le conquiste concettuali adeguate, il problema non potrà essere risolto”.

Per vivere, il commercio ha bisogno di clienti. Se si riduce la popolazione, diminuiscono i compratori. Avellino, negli ultimi 10 anni, è stata abbandonata da 7.000 giovani (un esercito di consumatori). Cosa ci vuole per colmare la perdita e attrarre consumatori? Bisognerebbe fare aumentare “il fascino” di Avellino. Purtroppo, nel corso degli anni, amministrazioni miopi hanno fatto perdere anche quello antico. Chi sa di economia, non può non sapere che il fascino di un territorio è un importante fattore dello sviluppo. Esso, però, è effetto di idee e di iniziative, soprattutto, in campo culturale e artistico. Purtroppo, la cronaca politica dimostra che la necessità di valorizzare le risorse, non si avverte. Eppure, nella nostra Provincia esiste un patrimonio di “beni culturali in movimento” (definizione di Marino Niola), da fare invidia. Abbiamo artisti, che si sono affermati a livello mondiale, ma nessuno pensa di “utilizzarli”. Non mancano operatori culturali, con ottima professionalità. Purtroppo, ad Avellino, anche la politica è andata in serie D. Sono più creativi alcuni piccoli Comuni che il Capoluogo. Come giudicare quelli, che pensano di attrarre turisti con le casette per il Corso e con un cantante napoletano? 3) Tutti sanno che sta aumentando l’età media della popolazione e il numero degli anziani soli. Tale problema richiede servizi. Perché non incominciamo a pensare a un’assistenza di tipo nordico? Si creerebbe occupazione. 4) Cosa dire di una Sanità, che, a parere di molti, lascia molto a desiderare. Quanti avellinesi, vanno al Nord per curarsi. Questo fenomeno, oltre a provocare trasferimento di soldi, dal Sud al Nord, ha anche conseguenze occupazionali. 5) Non riesco a giustificare l’assenza di interesse per fare migliorare alcuni servizi, come trasporti, acqua, rifiuti, ordine pubblico. Speriamo bene.

