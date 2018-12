Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l'Avanti! venne messo in liquidazione. Molti ...

Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

La crisi del Pd parte dall’89. Attenzione. Non che sia tutta lì. Attraversa momenti successivi e si avvita in cicli congiunturali favorevoli, poi ripiomba nel ...

Manovra. Nencini: “Appello al Quirinale”

Pubblicato il 21-12-2018

La manovra si appresta ad essere approvata dal Senato con un passaggio a scatola chiusa. I contenuti sono un mistero. Il testo infatti ha saltato il passaggio in commissione ed è approvato direttamente in Aula dove però viene messo a votazione senza neanche un minuto di discussione. Un scatola cinese. Una cosa del genere non era mai accaduta nella storia della Repubblica. Ma nonostante la fretta del governo per chiudere la partita, il voto di fiducia al Senato sulla manovra, previsto per la mezzanotte di venerdì, è di nuovo in bilico: la presentazione del maxiemendamento che contiene le modifiche alla legge di bilancio concordate con Bruxelles è slittato alle 20; questo costringerebbe Palazzo Madama a esprimere il suo parere solo in nottata o addirittura domani. Il rallentamento della tabella di marcia è dovuto da un lato alla necessità di scrivere il nuovo testo in modo da recepire alla lettera e alla virgola le misure dettate dalla Ue (e quindi dalla necessità di calcolare attentamente i saldi da inserire nel testo) dall’altro a malumori che starebbero emergendo all’interno della maggioranza, in maniera particolare sul fronte pentastellato.

Un modo di procedere che il segretario del Psi Riccardo Nencini ha definito una “offesa al Parlamento”. “Una ferita profonda inferta alla democrazia parlamentare”. “Il Senato – ha detto ancora Nencini – è stato seviziato dalla maggioranza: le commissioni hanno esaminato la finanziaria sbagliata, l’Aula ha iniziato la discussione generale al buio, quando ancora la Commissione Bilancio non si era espressa nemmeno con un voto su un singolo articolo o emendamento. Per questi motivi la componente socialista non parteciperà alla votazione finale e si appella al Quirinale perché le prerogative parlamentari non vengano calpestate”.

Nencini, che questa sera, a Firenze, terrà un incontro pubblico sul tema, si è appellato al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, perché “la legge di Bilancio fa a cazzotti con la Costituzione“. Ma per Nencini ce ne è anche di più sul fronte politico: “Grillini e leghisti hanno illuso gli italiani. Della flat tax non c’è traccia, il reddito di cittadinanza è ben al di sotto delle promesse (non 16 miliardi ma poco più di 6), del tutto assente il quadro di investimenti infrastrutturali. Tutto ciò genererà sconcerto e rancore, il rancore cattiveria, nella cattiveria si faranno strada soluzioni bonapartiste. Un bel palcoscenico preparato dai parlamentari 5 stelle in favore del Ministro dell’Interno”.

Insomma per Nencini “il cosiddetto Governo del cambiamento, dopo aver fatto credere agli italiani con il gioco delle tre carte che avrebbe mantenuto le promesse tanto sbandierate in campagna elettorale, adotta ora misure che vesseranno anche i pensionati. La manovra sottrae ben 2,5 miliardi di euro, intervenendo sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione”. “Questo governo – ha proseguito Nencini – penalizza e impoverisce un pezzo del Paese facendo cassa sulle persone più fragili. Per giustificare le misure assistenzialistiche che non solo non risolvono i problemi, piuttosto servono ad appesantirli”- ha proseguito.

“Siamo al fianco dei pensionati e delle loro giuste battaglie” ha concluso il segretario socialista annunciando l’adesione del Psi alla mobilitazione dei di SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL che manifesteranno davanti a tutte le prefetture d’Italia.