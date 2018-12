Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

Mondoperaio. 70 anni di intelligenze a confronto

Pubblicato il 20-12-2018

Tempo fa, durante una nostra discussione inerente i settant’anni di vita di Mondoperaio, il direttore Covatta si chiedeva come siano potuti stare “insieme”, per esempio, persone come Norberto Bobbio e Raniero Panzieri: insieme nella stessa rivista, insieme nella stessa storia, o comunque pezzi della stessa vicenda. Quella appunto di una rivista che ha percorso tre quarti circa di secolo ed è arrivata fino a noi. Ovviamente il direttore la risposta la sapeva bene, perché è in essa che possono essere ricercati i motivi sia di tanta longevità, quanto della indubbia importanza del ruolo di Mondoperaio nella vicenda politica del nostro paese. Ed essa può essere ricercata, come sottolinea nel suo saggio Simona Colarizi, nella “natura profondamente libertaria dei socialisti italiani”, grazie alla quale “i valori del socialismo e persino l’ideologia marxista non erano mai vissuti come credo religioso”.

È questa, forse, l’unica vera continuità di settant’anni di una storia che è stata diversa e per capitoli (compresi quelli che Giampiero Mughini definì della “gran bonaccia”, utilizzando un’immagine di Italo Calvino), perché diverse erano epoche e persone. E che ha vissuto di intuizioni brillanti, ma anche di errori politici. Il Partito socialista è stato definito come “il luogo di un pluralismo politico-culturale che si dilata”. Forse non tanto per occupare o colonizzare spazi, ma sempre pronto a farsi contaminare da altre culture. Ovviamente quella azionista, che fin da subito si insediò nel Psi portando con sé il filone liberal-democratico che solo nelle istanze antiautoritarie proprie della cultura socialista potevano trovare un valido alleato. Poi, a partire dal 1956, quella autenticamente “postcomunista” (da non confondere col postcomunismo necessario degli anni ’90 del secolo scorso). E quelle che potremmo definire “culture contigue” di matrice cattolica, impersonate da Livio Labor, Pierre Carniti e Gianni Baget Bozzo.

Queste diversità, e questi caratteri, Mondoperaio li ha impersonati tutti. Anzi, ne è stato l’incubatore ed allo stesso tempo il volano. Non una chiesa dove si celebrasse il rito, ma un luogo in cui, secondo l’insegnamento di Bobbio, già tra il 1954 e il 1956 gli intellettuali dovevano essere “dentro” i contrasti della società, e non prodigarsi come uomini di partito in quanto sacerdoti dell’ortodossia.

Dubbio e critica, insomma. Discussioni e dibattiti con la sempre maggior consapevolezza che “revisionismo” non è una brutta parola, soprattutto se già Turati, da marxista quale si definiva, “protestava contro lo stupido fanatismo dei Puri per i quali Marx era un Dio ed Engels il suo profeta, e che chiamavano disertore chiunque non andasse d’accordo con loro”.

Mondoperaio come luogo di “disertori” è un’immagine suggestiva, pur se non corrisponde totalmente ad una realtà storica. Ma se solo si riprendono i suoi bellissimi Quaderni (tradizione che ancora oggi viene portata avanti), ci si accorge di quanto sia importante essere corsari della cultura e della politica in un contesto come quello italiano, in cui tra le due grandi chiese (Pci e Dc) c’era troppo spesso un mare di immobilità. Parafrasando C. P. Scott, per il quale “i fatti sono sacri, i giudizi sono liberi”, ognuno può giudicare come vuole questa storia di settant’anni. Ma difficilmente potrà contestarne i fondamenti libertari su cui si basa.

Per questo anniversario, Mondoperaio ha deciso di redigere una raccolta di testi che sarà contenuta in un e-book, e che ripercorre la storia della rivista. Non si hanno presunzioni né di esaustività, né tanto meno di sistematicità. Non sarà un Quaderno. Ma c’è solo l’intento di togliere dalle biblioteche qualche vecchio ma forse interessante articolo, che non fa altro che testimoniare la varietà di persone e contenuti che hanno animato la rivista.

In questi testi si ritroveranno vecchie discussioni che qualcuno potrebbe definire eccessivamente dottrinarie; ma appare ancor oggi aperta la non leziosa discussione su cosa o meno debba essere il socialismo. Oppure, potrebbe essere istruttivo, viste anche le vicende sulle riforme istituzionali da poco trascorse, rileggere in tal senso Amato. O, visti gli strali contro la democrazia rappresentativa, la lezione di Bobbio. Come interessante è la discussione sul piano della Cgil dei primi anni Cinquanta, quando adesso, e dopo la crisi economica, con annesse acclarate disfunzioni del capitalismo neoliberista, ci domandiamo quale ruolo deve avere lo Stato nell’economia: su quanto si debba spingere (ancora) sul lato dell’offerta, piuttosto che sul versante della domanda.

Ed ha ancora senso leggere le discussioni su monopoli, impresa pubblica e privata di Giolitti ai tempi della spinosa questione Atac a Roma? Forse sì. O almeno noi riteniamo che lo sia. Come val la pena rivedere gli scritti di Codignola sulla scuola; altro capitolo dolente di questo paese. Riteniamo che ogni pagina di Mondoperaio che sia letta o riletta, possa darci uno spaccato mai banale di questa società. Si può dissentire, ovviamente. Dissenso, appunto. Altra parola di cui Mondoperaio può andar fiero.

Raffaele Tedesco

(Articolo Frammenti di un discorso politico in Mondoperaio)