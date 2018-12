Natale a tavola tra mangiate e brindisi made in Italy

Pubblicato il 11-12-2018

“Natale con i tuoi” è un modo di dire che suggerisce con chi trascorrere detta ricorrenza. Ben inteso – invito e non obbligo – poiché poi ognuno fa come meglio desidera, tuttavia è tra le mura domestiche che di solito si fa festa. I motivi per far baldoria sono tanti, ma uno in particolare è perché nelle prime settimane di dicembre corriamo come matti alla ricerca di regali e regalini, perciò, giunti al traguardo del “venticinque” senza soldi (e pure senza fiato) cosa c’è di meglio di una bella mangiata strizzando così l’occhiolino all’intramontabile “semel in anno licet insanire”? Ciò detto vediamo quali sono le tradizioni culinarie in auge in queste imminenti occasioni…

Da sempre esistono una mole di ricette consacrate alla scorpacciata natalizia ed anche alle feste consecutive – quali Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania che d’abitudine tutto l’ambaradan si porta via. In verità più che giornate sono “tour de force” che mettono a dura prova persino lo stomaco dei più golosi, in tutti i casi, al pranzo di Natale quasi nessuno dice no. Per quanto riguarda le vettovaglie indicate sono all’incirca identiche da Nord a Sud; per svelare qualcosina – l’antipasto all’italiana a base di numerosi salumi, gli stuzzichini col salmone affumicato o l’insalata russa; seguono tortellini, capelletti e passatelli accomodati al calduccio nel brodo, il must dei primi piatti ovvero le lasagne e subito appresso i secondi, nella fattispecie, il tacchino (lesso, farcito od arrosto), il capone, i bolliti misti che flirtano con zamponi e cotechini adagiati su letti a due piazze di purè di patate e, dulcis in fundo, il panettone e il pandoro. Queste le delikatessen nei convivi nostrani per una giornata all’insegna del diletto. Giusto ricordare che la vigilia è celebrata con pietanze di magro, quindi il menu sarà di pesce – in primis zuppa, brodetti, spaghetti alle vongole o comunque con sauces di mare, in seguito gli appuntamenti squisiti con l’immancabile capitone o il baccalà.

Oltre a queste vi sono le raffinatezze del posto talvolta sommate alle sfiziosità poc’anzi descritte. Ad esempio, a Napoli, nel giorno di Natale le ricette proverbiali sono la minestra maritata, la pasta al forno e l’eccellente sartù di riso. E come seconde opzioni? Nessun timore – non manca nulla – ad esempio le polpettine fritte, le salsicce con i friarielli e la gallinella in brodo. Per quanto concerne i dolci quelli tipici sono superlativi – si pensi agli struffoli, ai mostaccioli e ai roccocò ma non solo, visto che la tradizione dolciaria campana ha pochi rivali. In tutti i casi ogni città o paese ha le sue propensioni culinarie e da sempre la tradizione gastronomica ha un appeal irresistibile. Restando a tema di consuetudini eccoci a Milano. Qui, nel capoluogo meneghino il pranzo prende le mosse con un antipasto di affettati ove svetta il culatello di Zibello, poi la giardiniera e il paté di fegato con cui spalmare crostini, tartine e canapè. Seguono i ravioli in brodo, il cappone chiaramente lesso (con l’ottimo brodo di cottura si deliziano i ravioli) in compagnia della salsa verde, della mostarda di Cremona e i contorni più opportuni a quanto sinora “inventariato”, cioè purè di patate e verdura cotta. E alla fine, quando cioè cala il sipario? Ma il panettone naturalmente che qui a buon diritto “gioca” in casa.

Mangiate e brindisi a parte, si ricordino un paio di cosette che spesso e volentieri sfuggono, vuoi per sbadataggine, vuoi per altri motivi: il primo è un consiglio “gourmet” e cioè che con i dolci ci vuole un vino dolce e non uno a caso. Messa così sembra una cosa scontata, in realtà è una défaillance in cui si potrebbe scivolare. Altra raccomandazione è quella di non esagerare col desinare e con i beveraggi, insomma, anche a Natale prima di tutto la moderazione. Infine, tenere a mente che le feste dovrebbero essere un’occasione per stare insieme, rievocando i bei momenti e le persone care che non ci sono più, senza precipitare in esternazioni di melanconia bensì con serenità. Come visto in ogni località (anche in quelle che non abbiamo annoverato) ci sono imperdibili delizie dedicate al Natale ma a farla da padrone sono soprattutto i piatti tradizionali, oramai decennali, ampiamente collaudati ma buoni come non mai. Buone feste a tutti – all’insegna del buon cibo che in definitiva è quello che più ci piace ed emoziona.

Stefano Buso