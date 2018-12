Nencini, Salvini fa Campagna Elettorale da Ministro

Pubblicato il 05-12-2018

“Lo abbiamo detto per primi in luglio: il ministro dell’interno non può, non deve utilizzare la sua carica per avvantaggiare il suo partito. È una figura di garanzia, riveste una funzione delicata, non può e non deve provocare caos istituzionale. Per un voto in più alla Lega genera un deserto tra i poteri dello Stato”. Così Riccardo Nencini, segretario del Psi. Dopo le polemiche scoppiate ieri tra il ministro dell’Interno e Vicepremier Salvini e il Procuratore della Repubblica, Armando Spataro, il Capo del Viminale fa ancora parlare di se.

Questa mattina dopo l’arresto di diversi esponenti della ‘ndrangheta, nonostante il rimprovero di ieri Salvini scrive su Twitter: “‘Ndrangheta, maxi-operazione con 90 arresti tra Italia, Olanda, Germania e Sudamerica. Grazie e onore alle Forze dell’Ordine e agli investigatori, sempre in prima linea nella lotta alla mafie. Ps: Spero che nessuno si offenda e mi attacchi per questi complimenti…”. Il ministro non chiude la polemica ma torna a punzecchiare il magistrato: “Quanto alla frase sul magistrato Spataro che deve andare in pensione, tengo a precisare che non dipende da me ma da meccanismi oggettivi che lo vedranno in pensione in questo mese di dicembre, a prescindere dalla volontà o meno del ministro Salvini, che non si occupa di promozioni o di pensioni o di assunzioni. La polemica per me è chiusa”.