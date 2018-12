Quando nel mese di novembre del 1994, in occasione del suo 47esimo congresso nazionale, il Partito socialista italiano andò purtroppo sciogliendosi successe che anche l'Avanti! venne messo in liquidazione. Molti ...

PARLAMENTO UMILIATO

Pubblicato il 21-12-2018

Le lentezza ed il percorso incerto con cui il governo Conte ha concluso la manovra finanziaria e soprattutto le modalità usate per trasmetterla al Parlamento hanno suscitato molte perplessità e critiche.

Ieri, Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l’audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Vasco Errani (Leu), ha spiegato: “La commissione è totalmente inutile, quindi vado in Aula. Il governo non vuol fare lavorare la commissione”. La commissione Bilancio del Senato ha interrotto i lavori sulla manovra lasciando spazio all’Aula che, come previsto, si è riunita alle 17.00. Dopo le proteste delle opposizioni, critiche per il mancato lavoro della commissione dove non è stato votato alcun emendamento.

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato la riunione dei capigruppo che ha deciso come proseguire.

Da quanto hanno riferito Loredana De Petris (Leu) e Luca Ciriani (Fdi), dopo la conferenza dei capigruppo, il governo avrebbe presentato per oggi alle 16 il maxiemendamento alla manovra su cui verrebbe chiesto il voto di fiducia in Aula al Senato. Il calendario votato ieri a maggioranza, senza nessuna approvazione da parte dell’opposizione, ha previsto che inizi subito la discussione in Aula senza dare alla Commissione la possibilità di terminare i lavori e quindi senza nessuna votazione. Quindi, per stasera alle 22 sarebbero previste le dichiarazioni di voto. Subito dopo, alle 23 inizierebbe la votazione sulla fiducia che dovrebbe terminare a mezzanotte, salvo possibili slittamenti.

Anche il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, preoccupandosi dell’andamento della finanziaria, ha affermato: “Stiamo seguendo i contenuti della Legge di Bilancio, rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter veder superati. Vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di Governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui è legata la stessa crescita economica, culturale e scientifica del Paese”.

Emma Bonino, con un suo intervento molto critico sulla gestione da parte della maggioranza della legge di bilancio che dovrebbe passare con la fiducia senza che il Senato abbia espresso nemmeno un voto, ha scosso l’Aula dei senatori affermando: “Il più grave attacco alla nostra democrazia con il Parlamento umiliato, esautorato e ridotto all’irrilevanza. Intervengo con grandissimo disagio, il disagio di chi per cultura, tradizione e pratica ha fatto del rispetto delle istituzioni il punto cardine della propria atività politica”.

Poi, rivolgendosi alla maggioranza, la Senatrice di +Europa ha proseguito: “Oggi compite un ulteriore, grave attacco, il più grave della storia della nostra Repubblica, alla democrazia rappresentativa, alla Costituzione, all’ordinamento liberale così come, seppure imperfetto, lo abbiamo conosciuto in questi anni. Che il Parlamento sia umiliato, esautorato, ridotto all’irrilevanza, direi quasi alla farsa, non è un trofeo del quale andare orgogliosi, non è un vulnus all’opposizione. E’ una ferita grave a tutti, al Paese e alla democrazia”.

Tra gli applausi delle opposizioni, ha proseguito: “Dopo tanto fracasso, tanta volgarità, tanto disprezzo per le istituzioni internazionali e non, una penosa e silenziosa retromarcia, è bizzarro che un governo così sovranista, un governo ‘prima gli italiani’ poi si faccia dettare, dettaglio per dettaglio, la manovra dalle istituzioni europee. E per fortuna così è stato. E’ una bella scoppola e capisco le assenze di Salvini e di Di Maio ieri sera”.

La senatrice radicale ha poi detto: “Sono fortemente tentata di non partecipare al voto”. A questo punto si sono levate delle voci di scherno dai banchi della maggioranza cui la Bonino ha riposto dicendo: “Voi che non rispettate le istituzioni non capite la gravità della decisione che sto per prendere!”. Immediatamente i toni si sono scaldati sia nella maggioranza che nelle opposizioni, tanto da costringere il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, a intervenire per cercare di riportare la calma, ma la senatrice Bonino non si è fermata e anzi a Calderoli ha detto: “Mi difendo da sola!. Voi ci passate addosso come rulli compressori ma vedrete, vi serviranno anche a voi le istituzioni, un giorno. Ne ho visti altri passare ed andare, ma quello che resta sono gli equilibri di potere tra i vari ruoli”. A Calderoli che segnalava come il tempo del suo intervento fosse ormai concluso, Emma Bonino ha detto: “Ho finito il mio tempo ma non ho finito il mio impegno per la democrazia così come la conosciamo!”.

La Bonino ha detto in Aula, al Senato, osservazioni che questo giornale già da diverso tempo e con diversi articoli ha segnalato.

Lega e M5S si erano presentati agli elettori come le sole forze politiche in grado di moralizzare la politica nel Paese. Avevano indossato gli abiti dei ‘cavalieri puri, senza macchia e senza paura’. Sembravano i giustizieri del mondo, valorosi e forti. Hanno fatto credere agli italiani che si sarebbero immolati per la ‘manovra del popolo’. Hanno fatto credere di poter rendere giustizia di tutte le ingiustizie del passato, di essere i soli in grado di sconfiggere la povertà. Ma, adesso comincia ad essere chiara la loro abilità nell’ingannare il popolo. Se ai nostri giorni fosse stato presente Dante Alighieri, molto probabilmente li avrebbe condannati all’inferno nell’ottava bolgia dell’ottava cerchia. Dovrebbe ormai essere chiaro a tutti che Lega e M5S hanno fatto soltanto demagogia politica finalizzata alla conquista del potere. E’ evidente che il cambiamento promesso agli italiani è soltanto un cambiamento peggiorativo.

Soltanto il socialismo riformista, negli anni passati, ha prodotto le riforme che hanno determinato i cambiamenti migliorativi per la società e per i lavoratori.

Salvatore Rondello