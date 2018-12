Nacque il 10 marzo del 1902 a San Pietro Mosezzo, piccolo comune del novarese, in una famiglia di modesti proprietari terrieri. Compiuti gli studi primari ...

Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

Che governo, ragazzi. Dopo che Di Maio ha promesso col bilancio di abolire la povertà, oggi Salvini ha dichiarato che in pochi mesi cancellerà la ...

La crisi del Pd parte dall’89. Attenzione. Non che sia tutta lì. Attraversa momenti successivi e si avvita in cicli congiunturali favorevoli, poi ripiomba nel ...

Credo nello stato di diritto. Ho sempre combattuto contro la pena di morte. Di più. Proprio in questi giorni la Toscana rievoca il deliberato del ...

Per le buche la Raggi chiede aiuto all’esercito

Pubblicato il 18-12-2018

L’entusiasmo della Raggi, sindaco di Roma, è durato poco. La sua idea geniale di far chiudere le buche della città eterna dai militari si è schiantata contro la realtà. Oppure si potrebbe dire che è caduta dentro una della innumerevoli voragini romane. Insomma l’emendamento alla manovra per intervenire sulle disastrate e pericolosissime strade di Roma è diventato un pasticcio. La commissione bilancio del Senato ha infatti dichiarato inammissibile la proposta avanzata dalla maggioranza che stanziava 65 milioni di euro nel biennio 2019-2020 per riparare l’asfalto della città con l’aiuto del Genio dell’esercito.

Una novità festeggiata in mattinata dalla sindaca Virginia Raggi: “Una grande vittoria per Roma e i romani. Il governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade. Verrà impiegato l’esercito e il genio militare”. Aveva detto esultante. Una frase che ha ricordato l’affermazione dell’ex sindaco Gianni Alemanno che nel 2012 chiese l’aiuto dei militari per fare fronte al maltempo che si era abbattuto su Roma.

In poche ore, però, è mutato l’atteggiamento dei 5 Stelle. Prima la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha spiegato che “l’esercito interverrà nelle situazioni di emergenza, su quelle strade in cui c’è stata un’altissima mortalità”. Poi è arrivata la bocciatura della commissione bilancio con la viceministro Laura Castelli costretta a precisare: “L’intervento per la manutenzione delle strade di Roma ci sarà e sarà regolarmente finanziato. Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve e che finalmente aiuterà la Capitale a risolvere l’annosa questione delle buche nelle strade”.

A far cambiare approccio, anche le proteste dei militari: È una cosa gravissima – spiega Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato – suggerisco un’alternativa: vadano i parlamentari a coprire le buche stradali della Capitale, visto che la giudicano un’opera talmente nobile, elevata e meritoria da scomodare i soldati dell’Esercito”. Critico anche il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa: “Ci troviamo davanti a un errato concetto delle Forze Armate e del loro impiego: certe forzature mi fanno venire subito l’orticaria”.

Al momento, insomma, nonostante le rassicurazioni della Castelli, i fondi per riparare le strade di Roma (già bocciati alla Camera una settimana fa quando a presentare l’emendamento fu il Pd) non ci sono. Secondo i 5 Stelle al governo, però, in questo momento è “inutile creare allarmi ingiustificati”.