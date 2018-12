Pierino e il Lupo, una favola politica con storie dentro le storie

Pubblicato il 10-12-2018

Era il 1936 quando Sergej Prokofiev, dopo il suo ritorno in Unione Sovietica. scrisse un’opera su commissione del Teatro Centrale dei Bambini di Mosca per avvicinare i bambini alla musica. Protagonisti Pierino, il lupo, un uccellino, un’anatra, un gatto, il nonno e un gruppo di cacciatori, dove ogni personaggio è rappresentato da uno strumento musicale. Una favola semplice e allo stesso tempo sofisticata che, nonostante lo scarso successo iniziale, valicò i confini dell’URSS e divenne un classico apprezzatissimo, anche dagli adulti.

Poi arrivò Maurice Béjart e il Ballet du XX Siècle e dopo qualche anno il regista e coreografo russo Micha van Hoecke ripropose per il suo Ensemble “Pierino e il lupo, riveduto e corretto” (“Chez Pierre et le loup”). Oggi, dopo l’esordio del 4 novembre a Grosseto, van Hoecke riporta a Roma, fino al 16 dicembre, al teatro Ghione “Da Pierino e il lupo qualche anno dopo … variazione sul tema”, con un cast di ballerini straordinari da Luciana Savignano a Denis Ganio, passando per Manuel Paruccini, Miki Matsuse, Yoko Wakabayashi, Viola Cecchini, Karen Fantasia, fino alle giovanissime Floriana Caroli e Martina Paruccini.

L’opera, completamente smontata e rimontata, alterna recitazione, musica e danza, dando vita a storie dentro le storie. C’è la musica di Prokofiev, accanto alle canzoni di Charles Trenet, di Sinatra, di Aznavour, degli Eagles e di Annie Lennox, e c’è la contrapposizione tra Pierino che rappresenta la libertà, la natura, il coraggio e l’incoscienza e il lupo che incarna l’umanità odierna degradata, intollerante, tetra e distruttiva. Messaggio attualissimo e così quando il lupo entra in scena cantando “Les loups sont entrés dans Paris”, allegoria dell’occupazione nazista e ode alla resistenza, il pensiero va immediatamente al presente politico, italiano e non, che vede nuovi lupi avanzare e riscuotere consensi. “Oggi più che mai – ha affermato van Hoecke in una recente intervista – ognuno di noi, come Pierino, dovrebbe avere il coraggio di combattere le forze del male. Per un futuro diverso, migliore”. Sarà dunque l’arte, con la sua funzione redentrice, ad indicare la strada per uscire dalle tenebre? Al momento, come hanno testimoniato i cinque minuti di applausi a Mattarella durante la prima della Scala, sembra l’unica forma di opposizione credibile.

Cecilia Sanmarco