Prada Mode, un club esclusivo con eventi unici per vivere arte

Pubblicato il 20-12-2018

Prada presenta Prada Mode, un club che invita i propri soci a vivere arte, musica, cibo, conversazioni e festeggiamenti no a tarda notte, ponendo l’accento sulla contemporaneità sia in senso generale che in termini di luogo. Pensato come un club che arricchisce e amplia ulteriormente eventi culturali di rilevanza globale in giro per il mondo, Prada Mode o re ai propri ospiti l’accesso esclusivo a programmi e contenuti unici che fanno da complemento ai temi e agli argomenti proposti dall’evento ospitante. L’edizione inaugurale vuole essere sia una meta esclusiva che un rifugio discreto ed elegante dal clamore quotidiano del tto programma di impegni culturali di Art Basel: Miami Beach.Gli eventi coprono l’intero arco di ogni giornata e in tutto il club si può ammirare un intervento site-speci c di Theaster Gates, una sorta di ritiro dove immergersi completamente in un’esperienza fatta di musica, raccoglimento e recupero archivistico.Prima dell’inizio di Art Basel Miami, i soci di Prada Mode ricevono credenziali e inviti speciali per tutti gli avvenimenti presenti e futuri del club. Il programma di Miami comprende eventi organizzati dall’artista Theaster Gates, dalla National YoungArts Foundation e da Document Journal, oltre a speciali performance musicali e serate dance con DJ set.

Andrea Malavolti