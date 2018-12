Primarie Pd, arrivano gli ex Leu e creano confusione

Pubblicato il 17-12-2018

Zingaretti e la nuova edizione dei Ds. Il rischio è grosso. Prende sempre più quota la possibilità che, in caso di vittoria del governatore del Lazio al congresso, il Pd si trasformi in una vecchia casa post-comunista. Zingaretti sa bene di non poterselo permettere. Vuole intercettare anche il voto moderato. E da qualche giorno il diretto interessato non fa che smentire l’ipotesi ventilata in queste ore. Il pericolo è passare per antico in un momento in cui la politica italiana vive di (finto) rinnovamento.

Di certo le ultime adesioni ricevute non lo aiutano. Gli endorsement di D’Alema e Bersani, seppur graditi, hanno messo in difficoltà l’ex presidente della Provincia di Roma. Tanto che oggi, dopo gli attacchi dei renziani, sono arrivate le smentite. “Ricominciare da D’Alema? Queste sono buffonate – ha attaccato Zingaretti ai microfoni di Agorà – e la cosa che a me dispiace molto è che mentre il governo gialloverde era in panne, l’Italia non aveva nessuno al timone e la destra sta dimostrando di non sapercela fare, ci sia il gruppo dirigente del Pd che perde tempo a dividerci tra di noi su cose totalmente prive di fondamento”.

L’idea lanciata da D’Alema è quella del listone unico alle europee. D’accordo anche i dem Cuperlo e Boccia. Progetto subito bocciato dal fronte riformista del Nazareno. Di tutt’altro avviso Paolo Gentiloni, arruolato ufficialmente dal presidente della regione. “D’Alema non rispunta per niente”, ha affermato l’ex premier a Radio Padova, che in caso di vittoria di Zingaretti sembra essere il favorito per la poltrona di presidente del partito.

L’altra accusa mossa a Zingaretti riguarda il rapporto con il Movimento 5 Stelle. Dopo l’accordo trovato in regione con i grillini, potrebbe nascere un altro patto a livello nazionale. “Non capisco. L’idea di Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni – ha chiesto Carlo Calenda – è ricominciare da D’Alema, Bettini, Bassolino etc per fare un’alleanza con i 5 Stelle che stanno crollando in mezzo a mille contraddizioni? Che senso ha. Non si comprende”. Zingaretti ha respinto al mittente. Anche in caso di crisi “non darei una mano al M5s, ma sarebbe giusto tornare dagli elettori. Io non sono per fare un governo con il M5s ma è ovvio che dobbiamo, soprattutto nell’elettorato, prendere atto che (Lega e 5 Stelle ndr) sono due popoli diversi”.

F.G.