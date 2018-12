Primarie Pd, la candidatura dei renziani senza Renzi

Pubblicato il 12-12-2018

L’orma dell’ex segretario nel Pd è rimasta, nonostante il 4 dicembre e la debacle del 4 marzo. L’influenza di Matteo Renzi si fa sentire tra i dem, tanto che dopo la rinuncia di Minniti e i rumors su un nuovo partito della Leopolda oggi i deputati renziani Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno annunciato una candidatura congiunta alle primarie del partito. Una decisione tutta a sostegno del progetto iniziale di rinnovamento e rottamazione del giovane Sindaco di Firenze.

Roberto Giachetti e Anna Ascani annunciano la corsa per la segreteria, per dare una “casa” a quella parte del Pd che “non si riconosce nelle posizioni di Zingaretti e Martina”. Lo hanno annunciato in una diretta Facebook i due parlamentari dem.”Nella mia libertà ho preso la decisione, non legata a una corrente, ma figlia della mia posizione” tenuta da sempre, di “candidarmi alla segreteria” del partito perché convinto “che il congresso non può essere solo appannaggio di Martina e Zingaretti e penso ci sia una realtà nel Pd che non può non essere presente. Sono felice che questa mia decisione sia condivisa da Anna Ascani”, ha spiegato Giachetti. La parlamentare dem ha aggiunto: “Sia chiaro, continueremo ad andare avanti insieme in questo partito tra tutti quelli che hanno condiviso” la linea di Matteo Renzi. Adesso ai due occorrono 1.500 firme in meno di un giorno per potersi candidare.

Tuttavia la giovane deputata umbra e l’ex radicale candidato alle comunali di Roma sono comunque una minoranza tra i renziani, la maggioranza dei parlamentari renziani ha votato per sostenere l’ex vicesegretario Maurizio Martina. Mentre Matteo Renzi non commenta le decisioni dei renziani per il congresso Pd e ribadisce che non fonderà un nuovo partito.