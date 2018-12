Psi Vibo Valentia: “Salute cittadini messa a repentaglio per incapacità”

Pubblicato il 13-12-2018

“I mesi passano e della postazione di 118 per la zona sud della provincia di Vibo Valentia ancora nulla”. Lo afferma in una nota Gian Maria Lebrino Segretario provinciale Psi Membro consiglio nazionale Psi. “Da tempo portiamo avanti l’istanza per ottenere una postazione fissa di 118 che serva una popolazione di circa 20 mila abitanti in una zona sprovvista e che presenta diverse criticità per raggiungere i nosocomi di Vibo (attraversamento del monte Poro ) e Tropea (sp 23 chiusa da molto tempo). Ad oggi rimangono inascoltati i nostri numerosi e insistenti appelli al management provinciale dell’azienda sanitaria .nessuna risposta ,nessuna soluzione .

Tale comportamento, tenuto da chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini, è vergognoso ed inaccettabile”.

“La salute dei cittadini – continua la nota – che risiedono nei comuni di Nicotera, joppolo, limbadi, Rombiolo, San Calogero è messa a repentaglio per l’incapacità, nel 2018, di alcuni “manager” di rimediare del personale e un mezzo sufficientemente attrezzato per prestare in tempi ragionevoli i primi e vitali soccorsi. Chiediamo, ancora una volta , le dimissioni di chi sta alla guida dell‘Asp vibonese e invieremo nei prossimi giorni una missiva al ministro competente”.