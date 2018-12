Psi Vicenza: “Soddisfazione per la qualità della città”

Pubblicato il 18-12-2018

“Il PSI della provincia di Vicenza – afferma Gianluca Capristo Vicesegretario PSI della provincia di Vicenza – accoglie con soddisfazione lo studio pubblicato ieri da “Il Sole 24 ore” sullo stato delle città italiane. In quello studio viene di fatto certificata la qualità degli interventi messi in atto dalle precedenti amministrazioni vicentine, guidate dalla maggioranza di centrosinistra. Vicenza è tra le principali città italiane per qualità della vita, per sicurezza e per capacità di integrare gli stranieri nel proprio territorio. Le amministrazioni a guida centrosinistra hanno lavorato e lavorano in maniera efficace ed efficiente. Nel capoluogo, il Sindaco Variati e le forze politiche che lo hanno sostenuto molto sono riuscite a fare. Molto c’è ancora da fare. Vedremo se la Giunta Rucco ne sarà capace”.