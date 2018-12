Mi fanno pena i lavoratori del mondo che si spaccano la schiena lavorando alla terra, in fabbrica o in miniera, o inchiodati ad una scrivania ...

La crisi del Pd parte dall’89. Attenzione. Non che sia tutta lì. Attraversa momenti successivi e si avvita in cicli congiunturali favorevoli, poi ripiomba nel ...

Putin rispolvera la guerra fredda

Pubblicato il 20-12-2018

Puntin rispolvera la guerra fredda. “Avevate paura della Guerra Fredda ai tempi dell’Urss?”. È la sua domadna. “E ora non avete paura? La questione è seria e la tendenza a sottovalutarne la minaccia, è in crescita”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla conferenza stampa sui risultati dell’anno. “Molto difficile prevedere cosa accadrà con il tramonto del trattato sui missili a medio e corto raggio. Certo, se i missili compariranno in Europa, la Russia saprà difendersi”.

L’evento si svolge presso l’International Trade Center di Mosca. La prima conferenza da quando Putin è entrato in carica per il nuovo mandato a maggio e la 14esima dal 2001, anno in cui ha tenuto la prima. Il segretario stampa presidenziale Dmitrij Peskov ha dichiarato che un numero record di giornalisti è stato accreditato alla conferenza stampa di Putin quest’anno: 1.702. Putin ha descritto una serie di situazioni, “al limite dell’errore balistico”. Secondo Putin “una cosa molto pericolosa”, ma “io spero che la saggezza prevalga”.

Il presidente Vladimir Putin vuole che la Russia si unisca al club delle cinque potenze economiche mondiali, assicurando che il Paese ha “le forze necessarie”. “Dobbiamo entrare in una nuova ‘lega’ a livello economico”, ha detto ai giornalisti durante la sua conferenza stampa annuale, “abbiamo le forze per arrivare al quinto posto in termini di dimensioni dell’economia, e penso che lo faremo”. La Russia ha bisogno di una “svolta”, un “balzo in avanti per entrare in questo secolo” e agganciare le innovazioni tecnologiche, ha detto Putin alla conferenza stampa. “Se questo non avviene non avremo futuro: per questo il governo sta lavorando a grandi progetti di sviluppo nazionale”, ha aggiunto. “Dobbiamo entrare in un’altra lega, nel gruppo dei migliori paesi del mondo sulla base della parità del potere di acquisto”.