Rincari energia. Dal Psi interrogazione a Di Maio

Pubblicato il 11-12-2018

Con l’arrivo del freddo ogni anno giunge puntuale anche l’aumento dell’energia. E quest’anno non ha fatto eccezione. A ottobre infatti l’Enel ha rivisto ovviamente al rialzo il proprio listino prezzi. Si tratta del terzo aggiornamento nel corso dell’anno per quanto concerne la luce ed il gas. Per le famiglie una nuova stangata che si aggiunge a quelle precedenti dovute sopratutto al caldo record dei mesi estivi che ha avuto ripercussioni sui prezzi dell’energia in tutto il continente.

Un aumento che ha spinto il segretario del Psi Riccardo Nencini a inviare una interrogazione parlamentare al Ministro dello sviluppo economico. Nencini parte da una premessa di merito. “I risultati, approvati dal cda dell’Enel, del primo semestre del 2018 – afferma il senatore socialista nella interrogazione – hanno visto un aumento del 9,4 per cento da 2.020 milioni di euro rispetto ai 1.847 milioni di euro dell’analogo semestre dell’anno precedente e l’utile netto ordinario è cresciuto del 4,6 per cento a 1.892 milioni di euro”.

Quindi non di può dire che gli ulteriori rincari siano stati dettati da necessità di bilancio. “I recenti rincari di ottobre delle bollette di energia elettrica (+7,6 per cento) e gas (+6,1per cento) – continua Nencini nell’interrogazione – costituiscono per le famiglie incrementi consistenti, che si sommano ai rincari dei tre mesi precedenti come attesta l’Autorità per l’energia (ARERA)”. Secondo calcoli di settore si è stabilita anche l’entità del rincaro e il penso che potrà avere sui bilanci delle famiglie. “Tali aumenti, in base ai consumi medi delle famiglie italiane, si tradurranno – sottolinea Nencini – in un maggiore esborso di circa 100 euro annui per nucleo familiare”. Insomma, sottolinea il leader del Partito socialista, “le aziende produttrici di energia vedono aumentare le loro entrate e le famiglie vengono gravate in maniera pesante di nuovi balzelli”.

Il vicepremier e ministro per lo sviluppo economico Di Maio, solo qualche settimana fa, si era vantato di aver abolito la povertà per decreto. E ricordando quella improvvida dichiarazione, una delle tante scappata al controllo del ministro, Nencini conclude l’interrogazione chiedendo di sapere “quali iniziative intende porre in essere, per quanto di competenza, ora che il Governo afferma di essere impegnato a combattere la povertà e sostenere i redditi bassi, al fine di tutelare il consumatore da eccessivi aumenti delle bollette dei servizi essenziali, in particolare luce e gas”