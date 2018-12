Ronaldo invita l’eterno rivale Messi: “Fai come me, vieni in Italia”

Pubblicato il 10-12-2018

CR7 non sente la mancanza dell’acerrimo rivale: “Magari manco io a lui, potrebbe accettare la mia stessa sfida”. Sui primi mesi alla Juventus: “Una grande famiglia, la Champions non dev’essere un’ossessione”.

ROMA – Messi, c’è posta per te. Il mittente è Cristiano Ronaldo: “Fai come me, accetta la sfida e vieni a giocare in Italia”. Dopo anni e anni di sfide (a suon di gol), il campionato spagnolo ha perso la grande rivalità tra l’argentino e il portoghese, dopo la decisione di quest’ultimo di lasciare il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus. E se la Serie A fosse in futuro il teatro di questa storica rivalità?

“MAGARI GLI MANCO” – All’asso lusitano gli viene chiesto se ha nostalgia di Messi, ma Cristiano risponde ironicamente (nemmeno troppo): “Magari manco io a lui. Mi piacerebbe che venisse in Italia un giorno. Però, se è felice lì, lo rispetto. È un fantastico giocatore, un bravo ragazzo, ma qui non mi manca niente. Questa è la mia nuova vita e sono felice”. Per 10 anni si sono divisi equamente il Pallone d’oro – cinque a testa -, adesso Luka Modric ha posto fine a questo dualismo. Ronaldo non nasconde di esserci rimasto male: “Io penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello, però se non vinco non è la fine del mondo. Certo che sono deluso, ma la vita continua e io lavorerò ancora duro. Quindi congratulazioni a Modric, lui merita, ma il prossimo anno ci vedremo di nuovo e io farò tutto per essere ancora lì”.

“JUVE GRANDE FAMIGLIA” – Il suo adattamento al calcio italiano è stato perfetto: la Juventus vola in campionato (e non è una novità), ma ora spero di vincere quella Champions League che manca dal 1996. “Io dico sempre che non può essere una ossessione, bisogna pensarci con tranquillità – dice CR7 che di Champions ne vinte ben 5 -. Tutti la vogliamo, ma dobbiamo arrivarci passo per passo. Guardate la partita con lo United, se fosse stato un quarto di finale saremmo usciti. Servono un po’ di fortuna, il momento giusto, i dettagli”. Sulla sua nuova vita a Torino: “Qui siamo una squadra, altrove qualcuno si sente più grande degli altri, invece qui sono tutti sulla stessa linea, sono umili e vogliono vincere. È molto diverso da Madrid, questa è più una famiglia. Ora sono sicuro al 100% che era la migliore opzione”.

Francesco Carci