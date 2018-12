Nessuno deve speculare sulla tragedia di via Turri. Giusto stare dalla parte di due ragazzi che hanno perso i genitori, di una famiglia preoccupata per ...

Scrive Adalberto Andreani:

Fare chiarezza sul periodo storico di Craxi

Pubblicato il 11-12-2018

Come ho scritto diverse volte in passato, la storia d’Italia del periodo di CRAXI, va analizzata e studiata bene. Necessita di comprendere bene sul piano storico e politico, se CRAXI è stato eliminato per volonta’ di nazioni esterne all’Italia, e se il partito socialista Italiano, sia stato da quel tempo, praticamente distrutto, malgrado la figura amatissima dell’allora PRESIDENTE SANDRO PERTINI, per un disegno premeditato tendente ad annientare POI, l’idea degli STATI UNITI D’EUROPA, teorizzata da ALTIERO SPINELLI, dopo la 2 GUERRA MONDIALE e con il manifesto di VENTOTENE.

Finchè non riusciamo a far chiarezza su QUEL periodo storico, non possiamo comprendere quello che stà accadendo in questi ultimi tempi. Difatti mi ha molto colpito l’affermazione REITERATA di EUGENIO SCALFARI circa il fatto che dietro SALVINI e la LEGA, ci sarebbe PUTIN. Per logica è una tesi da esaminare SERIAMENTE e di converso con l’ipotesi, che anche la DX USA, sarebbe interessata a creare un vulnus nella Europa, facendo uscirNE l’ITALIA. Dopo la 2 guerra mondiale, l’Italia è stata NEI FATTI una formidabile base militare NATO, e solo l’episodio di SIGONELLA, poteva leggersi diversamente. Quando CRAXI si oppose agli Americani, vidi mio padre autentico socialista risorgimentale, con le lacrime agli occhi. In politica tuttavia necessita essere freddi nella valutazioni. Quando in Europa si parla di esercito comune, è chiaro che RUSSI ed AMERICANI, pensano ad un escamotage perché la GERMANIA, sconfitta dalla 2 guerra mondiale, SI POSSA RIARMARE essendo di fatto economicamente più forte di tutti, nel vecchio continente e certo PIU’ DETERMINATA degli stessi FRANCESI.

Dunque come si è scritto in passato, necessita come 1 mossa politica-tattica, che alle prossime elezioni EUROPEE, il partito socialista Italiano si PRESENTI, COME TUTTI GLI ALTRI Partiti socialisti, CON IL SIMBOLO UNICO PSE…per ristabilire l’idea di una forza PROGRESSISTA,sociale, pacifica, storica. All’interno del PSE debbono trovare spazio anche i socialisti CRISTIANI d’EUROPA forma più avanzata del partito popolare.

Adalberto Andreani

Rieti