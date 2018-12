Il geniale Prof. Flores fece domanda alla Provincia di Avellino per essere nominato Difensore Civico. Quando seppe che era stato preferito un Giudice in pensione, inviò una lettera a tutti ...

Scrive Angioletta Massimino:

Ad ognuno le proprie responsabilità

Pubblicato il 06-12-2018

Care Compagne e cari Compagni,

I passi avanti nel nostro amato PSI dobbiamo pretendere si facciano rivoluzionando tutto nei fatti, quindi ancor prima nelle persone, ossia si devono cambiare tutti i soggetti che hanno fatto parte della segreteria e della direzione, nessuno escluso!

Gente nuova, idee nuove, comportamenti nuovi, cui chi ha già dato, nel bene e nel male, dia il proprio apporto, se vorrà, da dietro le quinte, avendo doverosamente fatto un passo indietro a favore di un fisiologico ricambio generazionale.

Gli inciuci devono scomparire e i giochetti per accaparrarsi le poltrone, fregandosene dei Compagni, non sono più accettabili.

Ancor meno accettabile sarà l’Opera dei Pupi, meglio lasciarla al teatro siciliano, non vogliamo Pupari che reggano i fili per far muovere i Pupi magari in scenografie congressuali ben allestite, ma che anche per i fessi starà a dimostrare che la musica non è cambiata affatto e il modo di pensare e di agire è sempre lo stesso.

Mi sono ‘rotta’ davvero, passatemi il termine, vi prego, perché intendo dire che si è rotto qualcosa dentro di me e NON ME NE STARÒ IN SILENZIO, in quanto con questo Partito si sarebbero potute fare grandi cose per questo nostro Paese Italia e altre grandissime cose per la mia/nostra Sicilia.

Con un vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti che c’era capitato di avere, Riccardo Nencini, mentre si poteva fare di tutto e di più per cambiare il volto triste e rassegnato specialmente di questa Sicilia, siamo invece ancora con strade, autostrade e ferrovie inadeguate, ponti crollati mai ricostruiti, che, per es., fanno fermare un treno a Caltagirone, perché dopo non si può più proseguire per crollo del ponte su cui passava la ferrovia, o che per arrivare al Nord, partendo in treno dalla Sicilia, si debba intraprendere un interminabile quanto avventuroso viaggio come se si provenisse dalla profonda Africa. Tutto ciò è oggi anacronistico quanto ridicolo!

In Sicilia sono stata lasciata da sola a combattere le mie battaglie, che volontariamente ho intrapreso col cuore socialista che mi ritrovo, ed ho dovuto combattere non solo contro i nemici esterni, ma soprattutto contro quelli peggiori che sono i nemici interni, convinti padroni del feudo PSI, i quali non solo non collaborano ma fanno boicottaggio e ostruzionismo contro chi agisce fuori dagli schemi di un potere mirante a tenere la gente nel bisogno, per poi sfruttare tali bisogni, con il metodo clientelare, in tempo di elezioni!

Credo abbiate ormai capito tutti che la dirigenza, avendo sbagliato quasi tutte le mosse e le scelte politiche, non è più possibile pretenda di comandare questo Partito in autonomia.

Ritengo, invece, sia necessaria da parte dei dirigenti l’umiltà per tendere l’orecchio ad ascoltare le voci della base, anziché tacitare ancora i Compagni, come avvenuto nell’ultima riunione di Consiglio Nazionale a Roma, per la quale non mi sono preparata neanche un intervento, intuendo già quale spazio si sarebbe dato, come al solito, agli interventi: NESSUNO!

Adesso siamo arrivati all’ultima tappa di questo cammino, il ‘Congresso straordinario’ del prossimo Marzo, se si sbaglierà anche stavolta sarà la fine di un Partito dalla storia più lunga (1892), anche se martoriata, rispetto a quella di tutti gli altri Partiti italiani (PRI 1895) ed ognuno consegnerà a questa storia le proprie responsabilità.

Angioletta Massimino