Scrive Luciano Masolini:

La breve primavera di Praga

Pubblicato il 13-12-2018

Almeno una parte del mio socialismo, al quale sono legato fin da quando ero ragazzo e che con molta fierezza continuo a tenermelo tuttora ben caro, scaturisce sicuramente da quei numerosi dissidenti sovietici che davvero tanto dovettero pagare per quel loro tribolato disaccordo. Nell’anno che ormai sta per concludersi si è celebrato (analizzandolo da più angolature) il Sessantotto. Fortunatamente in mezzo alle molteplici celebrazioni non sono mancati anche vari ricordi di quella brevissima ma rilevante stagione che fu denominata la “Primavera di Praga”. Sulla sofferta questione la Federazione Giovanile Socialista Italiana di allora assunse una netta e chiara presa di posizione.

Arrivarono infatti a stampare un piacente manifesto dall’inequivocabile contenuto pieno di sincera solidarietà – tutto così ben coerentemente radicato nei principi socialisti. Per quanto è ormai tanto il tempo trascorso da quei doloroso periodo, ciò che venne fatto da quella vecchia Federazione rimane pur tuttavia una bella e sentita testimonianza. Vivida partecipazione che ci fa veramente ben comprendere di che cosa è fatto il socialismo e quale ne è la sua essenza: “Un anno fa, il 21 agosto 1968 – scrissero i giovani socialisti -, truppe militari dell’Unione Sovietica, della Bulgaria, della Repubblica Democratica Tedesca, della Polonia e dell’Ungheria, hanno invaso ed occupato il territorio della Repubblica Socialista Cecoslovacca contro la volontà del Governo, del Partito Comunista e del popolo della Cecoslovacchia, per impedire con la repressione armata lo sviluppo del nuovo corso democratico e socialista.

Il gruppo dirigente dell’Unione Sovietica, con la complicità di quattro Paesi del Patto di Varsavia, ha calpestato con l’aggressione alla Cecoslovacchia i fondamentali valori dell’Internazionalismo, della democrazia e del socialismo ed ha violato i più elementari principi dell’Indipendenza, dell’autodeterminazione e della pace tra i popoli. Le truppe sovietiche ed alleate occupano ancora il territorio nazionale cecoslovacco, perché il nuovo corso continua silenziosamente nelle fabbriche e nelle scuole, nelle campagne e nella città, con l’ostilità civile e la resistenza passiva verso gli aggressori da parte di tutto i popolo cecoslovacco. I giovani socialisti esprimono la loro piena solidarietà al popolo e alla gioventù cecoslovacca per la continuazione del nuovo corso, per cacciare dal territorio nazionale cecoslovacco gli occupanti e per isolare politicamente e moralmente il gruppo dirigente sovietico, lottando contro l’imperialismo e la politica di potenza sovietica per il superamento dei blocchi militari e per l’affermazione della democrazia socialista”. Questo l’emblematico e solidale appoggio della gioventù socialista a quella breve “Primavera”, che davvero tanto anelava a rifiorire di libertà.

